Informe diario: matan a 3 mujeres más en un solo día; 7 homicidios y 9 vehículos robados el lunes

Este lunes 12 de octubre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos tres feminicidios. En Culiacán, dos mujeres y dos hombres quedaron muertos tras un ataque a tiros en El Vallado Viejo, en Culiacán; entre las víctimas fueron identificadas una madre y su hijo, de nombres Aurelia Lorena, y Joel Antonio, este de 36 años de edad.

En Mazatlán, balearon y mataron a un llantero mientras trabajaba en la colonia Valle del Ejido; la víctima, sin identificar hasta el momento, quedó entre las llantas y sus herramientas. Los agresores huyeron en un Nissan Versa blanco.

También, un ataque armado en Villa Unión dejó un hombre muerto y una mujer herida en una estética; hombres armados ingresaron al inmueble ubicado en la colonia Toledo Corro y dispararon en repetidas ocasiones contra un hombre y una mujer que se encontraban en el lugar.

En otros hechos, balearon al encargado de un restaurante en la Isla de la Piedra, en Mazatlán. Carlos Enrique, de 50 años, fue atacado por hombres armados que irrumpieron en un establecimiento y dispararon en varias ocasiones. Sus compañeros lo trasladaron en lancha para recibir atención médica.

Además, una mujer fue herida en el rostro tras agresión en la Invasión El Palmito. El ataque se reportó a las 16:30 horas, indicando la calle Industrial y un callejón que conecta dicha calle con la avenida El Delfín.

Ya por la noche, atacaron a balazos a un motociclista afuera de una llantera del fraccionamiento Chulavista, en Mazatlán. El motociclista se encontraba sobre su unidad encendida cuando hombres armados comenzaron a dispararle.

En Escuinapa, asesinaron a otra mujer; van 19 en lo que va del año en ese municipio. Renata, de 49 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza al interior de su estética.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman diez casos en octubre.