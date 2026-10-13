Informe diario: matan a 3 mujeres más en un solo día; 7 homicidios y 9 vehículos robados el lunes

Este lunes 12 de octubre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos tres feminicidios. En Culiacán, dos mujeres y dos hombres quedaron muertos tras un ataque a tiros en El Vallado Viejo, en Culiacán; entre las víctimas fueron identificadas una madre y su hijo, de nombres Aurelia Lorena, y Joel Antonio, este de 36 años de edad.
En Mazatlán, balearon y mataron a un llantero mientras trabajaba en la colonia Valle del Ejido; la víctima, sin identificar hasta el momento, quedó entre las llantas y sus herramientas. Los agresores huyeron en un Nissan Versa blanco.
También, un ataque armado en Villa Unión dejó un hombre muerto y una mujer herida en una estética; hombres armados ingresaron al inmueble ubicado en la colonia Toledo Corro y dispararon en repetidas ocasiones contra un hombre y una mujer que se encontraban en el lugar.
En otros hechos, balearon al encargado de un restaurante en la Isla de la Piedra, en Mazatlán. Carlos Enrique, de 50 años, fue atacado por hombres armados que irrumpieron en un establecimiento y dispararon en varias ocasiones. Sus compañeros lo trasladaron en lancha para recibir atención médica.
Además, una mujer fue herida en el rostro tras agresión en la Invasión El Palmito. El ataque se reportó a las 16:30 horas, indicando la calle Industrial y un callejón que conecta dicha calle con la avenida El Delfín.
Ya por la noche, atacaron a balazos a un motociclista afuera de una llantera del fraccionamiento Chulavista, en Mazatlán. El motociclista se encontraba sobre su unidad encendida cuando hombres armados comenzaron a dispararle.
En Escuinapa, asesinaron a otra mujer; van 19 en lo que va del año en ese municipio. Renata, de 49 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza al interior de su estética.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman diez casos en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 240 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó nueve nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 025 muertes violentas y 4 mil 525 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 12 de octubre de 2026 es de:
◉ 4,025 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,525 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,698 vehículos robados (16.6 diarios)
◉ 4,020 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 212 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 9.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 93 muertes violentas para un promedio de 7.8 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 12 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 154 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 525 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 93 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.8 diarios.