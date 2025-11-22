Informe diario: matan a agente de Tránsito y detienen a 10 en Culiacán; 2 homicidios y restos óseos el viernes

Este viernes 21 de noviembre se registraron dos homicidios en Sinaloa. En Navolato, un menor de edad fue asesinado en la sindicatura de Villa Benito Juárez; y en Culiacán, un agente de tránsito que se dirigía a su turno laboral fue asesinado sobre el bulevar Pedro Infante.

También se informó el hallazgo de restos óseos en la zona rural, entre el ejido El Quemadito y el Parque Industrial Centragri, en Culiacán.

En Culiacán, 10 civiles fueron detenidos tras un operativo en el Fraccionamiento Portalegre en posesión de armas de grueso calibre.

Por otro lado, se registraron un par de ataques a balazos en Culiacán, dejando personas heridas; así como la vandalización y el incendio de una escuela primaria en la comunidad de Bellavista.

Con estos datos, noviembre se proyecta con 154 homicidios.