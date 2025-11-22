Informe diario: matan a agente de Tránsito y detienen a 10 en Culiacán; 2 homicidios y restos óseos el viernes

Este viernes 21 de noviembre se registraron dos homicidios en Sinaloa. En Navolato, un menor de edad fue asesinado en la sindicatura de Villa Benito Juárez; y en Culiacán, un agente de tránsito que se dirigía a su turno laboral fue asesinado sobre el bulevar Pedro Infante.
También se informó el hallazgo de restos óseos en la zona rural, entre el ejido El Quemadito y el Parque Industrial Centragri, en Culiacán.
En Culiacán, 10 civiles fueron detenidos tras un operativo en el Fraccionamiento Portalegre en posesión de armas de grueso calibre.
Por otro lado, se registraron un par de ataques a balazos en Culiacán, dejando personas heridas; así como la vandalización y el incendio de una escuela primaria en la comunidad de Bellavista.
Con estos datos, noviembre se proyecta con 154 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 47 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 368 asesinatos y 2 mil 811 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 21 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,368 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,811 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,385 vehículos robados (19.1 diarios)
◉ 1,940 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 158 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 108 homicidios para un promedio de 5.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 19 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 253 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 811 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 337 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 16 diarios.