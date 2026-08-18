Informe diario: matan a comerciante en Mazatlán; 5 homicidios y 10 vehículos robados el lunes

Este lunes 17 de agosto se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, el propietario de un negocio de aguacates fue asesinado en su local de la Central de Abastos en la colonia El Venadillo; y dos personas del sexo masculino fueron localizadas sin vida por proyectil disparado por arma de fuego, tras un ataque a balazos ocurrido en la colonia Infonavit Francisco Alarcón, uno de ellos fue identificado como Jaime de 41 años de edad.
En Escuinapa, una persona fue localizada asesinada dentro de un domicilio en la colonia Pueblo Nuevo, se llamaba Isidro; y otra más, un hombre de unos 25 a 30 años, fue asesinado en la colonia Azteca, no ha sido identificado.
En Culiacán, hombres armados estrellaron un auto contra una vivienda en el fraccionamiento Camino Real, dispararon hacia la fachada, dejaron pintas amenazantes e incendiaron el inmueble. El ataque dejó únicamente daños materiales.
En otros hechos, la Marina detuvo a dos hombres con un arsenal, un artefacto explosivo y un auto en el fraccionamiento Cibeles, en Mazatlán; la captura fue tras un reporte sobre personas armadas; les aseguraron cuatro armas, 20 cargadores, 172 cartuchos, dos chalecos tácticos, un vehículo, un marro y un artefacto explosivo.
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 148 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 10 nuevos robos de vehículos el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 708 muertes violentas y 4 mil 295 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 17 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,708 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,295 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,228 vehículos robados (17.3 diarios)
◉ 3,856 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 209 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 81 muertes violentas para un promedio de 4.8 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 17 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 049 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 295 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 124 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.3 diarios.