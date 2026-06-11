Informe diario: matan a ‘El Chuta’ en El Fuerte; 4 homicidios, 6 hallazgos en fosas y 4 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 10 de junio se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En El Fuerte, una persona fue localizada asesinada en la localidad de Charay, fue identificada como Jésus Omar Ibarra Félix, alias “El Chuta”, líder criminal de la facción de Los Chapitos y con antecedentes penales en Estados Unidos. En Culiacán, dos personas fueron localizadas asesinadas en la colonia Villa del Cedro del sector La Conquista, no han sido identificados hasta ahora.
En Escuinapa, una persona que ingresó lesionada el 4 de junio murió en el hospital. La FGE registró el caso por el delito de homicidio doloso con la fecha en que ocurrieron los hechos.
Por otro lado, se reportó la localización de dos osamentas en una fosa ubicada en una huerta de mango en el poblado de Agua Verde, en Rosario; así como la localización de los restos óseos de cuatro personas en la sindicatura Emiliano Zapata, en Culiacán; se presume que se trata de una familia que había sido reportada como desaparecida desde el año pasado.
En otros hechos, una corona funeraria fue dejada frente al domicilio de la diputada local del PRI, Paola Gárate.
Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 171 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó cuatro nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 387 asesinatos y 3 mil 968 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 10 de junio de 2026 es de:
◉ 3,387 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,968 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,471 vehículos robados (17.9 diarios)
◉ 3,653 personas detenidas (5.7 diarios)
◉ 193 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio se han registrado 57 muertes violentas para un promedio de 5.7 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 10 de junio de 2026 se han abierto 2 mil 894 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 968 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en junio se han registrado 127 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 12.7 diarios.