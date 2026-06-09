Informe diario: matan a Grecia, menor de 14 años, en Escuinapa; 4 homicidios y 13 vehículos robados el lunes

Este lunes 8 de junio se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Navolato, dos hombres fueron hallados asesinados a balazos en un taller de soldadura de la colonia Centro.

En Escuinapa, Grecia, una menor de 14 años y su tío Ramiro, de 40, fallecieron en una gasolinera de la colonia Centro tras ser atacados a balazos de manera directa por civiles armados; se dirigían al hospital pues a la adolescente le había picado un alacrán. La esposa de Ramiro, quien también viajaba con ellos en la motocicleta, resultó gravemente herida y se encuentra grave en el hospital.

La jornada violenta que comenzó en ese municipio desde la madrugada dejó además tres personas heridas de bala.

También al sur del estado, se registraron diversos reportes de detonaciones y disparos en las inmediaciones de la comunidad de El Quelite en Mazatlán.

En otros hechos, nueve civiles armados fueron detenidos en el sector Valle Alto en posesión de un par de vehículos robados, fuerte armamento y equipo táctico.

Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 146 muertes violentas.