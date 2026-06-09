Informe diario: matan a Grecia, menor de 14 años, en Escuinapa; 4 homicidios y 13 vehículos robados el lunes

Este lunes 8 de junio se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Navolato, dos hombres fueron hallados asesinados a balazos en un taller de soldadura de la colonia Centro.
En Escuinapa, Grecia, una menor de 14 años y su tío Ramiro, de 40, fallecieron en una gasolinera de la colonia Centro tras ser atacados a balazos de manera directa por civiles armados; se dirigían al hospital pues a la adolescente le había picado un alacrán. La esposa de Ramiro, quien también viajaba con ellos en la motocicleta, resultó gravemente herida y se encuentra grave en el hospital.
La jornada violenta que comenzó en ese municipio desde la madrugada dejó además tres personas heridas de bala.
También al sur del estado, se registraron diversos reportes de detonaciones y disparos en las inmediaciones de la comunidad de El Quelite en Mazatlán.
En otros hechos, nueve civiles armados fueron detenidos en el sector Valle Alto en posesión de un par de vehículos robados, fuerte armamento y equipo táctico.
Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 146 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 13 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 369 asesinatos y 3 mil 964 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 8 de junio de 2026 es de:
◉ 3,369 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,964 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,449 vehículos robados (18.0 diarios)
◉ 3,653 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 192 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio se han registrado 39 muertes violentas para un promedio de 4.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 8 de junio de 2026 se han abierto 2 mil 894 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 964 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en junio se han registrado 105 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.1 diarios.