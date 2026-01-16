Informe diario: matan a hombre y hieren a mujer en marisquería de Culiacán; 4 homicidios y 7 vehículos robados el jueves

Este jueves 15 de enero se registraron cuatro homicidios en Sinaloa y así lo reportó la Fiscalía al Secretariado Federal. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia 5 de Mayo, otra más tras un atentado en una marisquería en la colonia Loma Bonita y donde también resultó una mujer herida, una más asesinada dentro de una grúa en la colonia Cañadas y otra en la colonia Villa Fontana, tras un ataque a balazos que dejó otra persona herida.
También se reportó la privación ilegal de la libertad de un médico de 43 años en Colinas de San Miguel en Culiacán, así como la confirmación de que fue liberado posteriormente con vida.
También la Fiscalía General de la República reportó la vinculación a proceso de 10 hombres detenidos en distintos operativos en Sinaloa.
Con estos datos, enero se proyecta con 186 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó siete denuncias en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 677 asesinatos y 3 mil 137 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 14 de enero de 2026 es de:
◉ 2,677 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,137 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 9,338 vehículos robados (18.9 diarios)
◉ 2,039 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 168 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 90 homicidios para un promedio de 6.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 15 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 482 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 137 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en enero se han registrado 330 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 22.0 diarios.