Informe diario: matan a maestra jubilada en Culiacán; 2 homicidios, 1 feminicidio y 7 vehículos robados el martes

Este martes 15 de septiembre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una maestra jubilada fue hallada asesinada a balazos dentro de su casa en la colonia 4 de Marzo, se llamaba María Reyna y tenía 61 años.
También en Culiacán, dos hombres fueron asesinados dentro de una camioneta cuando cargaban gasolina en un establecimiento del sector Humaya, fueron identificados como Miguel Ángel y Horacio, alias “El Hermano”, de 58 años.
Por otro lado, una presunta agresión contra elementos de la Guardia Nacional y posterior persecución de autoridades contra civiles, fue reportada la tarde de este martes, en la sindicatura El Salado, al sur de Culiacán; fue cerca de las 17:00 horas de este 15 de septiembre que vecinos alertaron sobre una serie de detonaciones de armas de fuego, y luego se confirmó que fueron efectuados contra los militares.
Para Mazatlán, el Secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el envió de mil 600 militares para reforzar la seguridad; 100 son Fuerzas Especiales. El personal militar se incorporará de manera inmediata a los operativos preventivos y de patrullaje en coordinación con las corporaciones de los tres niveles de gobierno.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 17 casos en lo que va de Septiembre.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 176 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó siete nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 861 muertes violentas y 4 mil 408 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 15 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,864 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,408 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,495 vehículos robados (17.0 diarios)
◉ 3,953 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 85 muertes violentas para un promedio de 5.7 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 15 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 088 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 408 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 118 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.9 diarios.