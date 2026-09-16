Informe diario: matan a maestra jubilada en Culiacán; 2 homicidios, 1 feminicidio y 7 vehículos robados el martes

Este martes 15 de septiembre se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una maestra jubilada fue hallada asesinada a balazos dentro de su casa en la colonia 4 de Marzo, se llamaba María Reyna y tenía 61 años.

También en Culiacán, dos hombres fueron asesinados dentro de una camioneta cuando cargaban gasolina en un establecimiento del sector Humaya, fueron identificados como Miguel Ángel y Horacio, alias “El Hermano”, de 58 años.

Por otro lado, una presunta agresión contra elementos de la Guardia Nacional y posterior persecución de autoridades contra civiles, fue reportada la tarde de este martes, en la sindicatura El Salado, al sur de Culiacán; fue cerca de las 17:00 horas de este 15 de septiembre que vecinos alertaron sobre una serie de detonaciones de armas de fuego, y luego se confirmó que fueron efectuados contra los militares.

Para Mazatlán, el Secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el envió de mil 600 militares para reforzar la seguridad; 100 son Fuerzas Especiales. El personal militar se incorporará de manera inmediata a los operativos preventivos y de patrullaje en coordinación con las corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 17 casos en lo que va de Septiembre.