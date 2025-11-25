Informe diario: matan a militar en Mazatlán; arranca semana con 5 homicidios y 7 vehículos robados

Este lunes 25 de noviembre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Los Mezcales, otra más en la colonia Las Cucas y una mujer fue asesinada en la colonia Renato Vega Amador. En Navolato, una persona fue encontrada asesinada en la sindicatura de Villa Benito Juárez.
También en Mazatlán, un cabo del Ejército fue perseguido y atacado a balazos por motociclistas, murió en el hospital.
En otro hecho violento, una madre y su hijo fueron atacados a balazos en la comunidad de El Batallón en Navolato. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital.
Con estos datos, noviembre se proyecta con 148 homicidios.
El Secretariado Federal agregó siete nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 378 asesinatos y 2 mil 815 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 24 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,378 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,815 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,408 vehículos robados (19.1 diarios)
◉ 1,941 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 158 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 118 homicidios para un promedio de 4.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 264 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 815 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 360 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15 diarios.