Informe diario: matan a mujer en Los Mochis; 6 homicidios y 16 vehículos robados el viernes

Este viernes 19 de diciembre se registraron seis homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Renato Vega Amador y otro joven dentro de una vivienda en la colonia Benito Juárez; además, un joven de 18 años falleció tras recibir atención médica en un hospital luego de resultar herida en hechos violentos ocurridos en la colonia Los Mezcales.
En San Ignacio, dos hermanos fueron asesinados en la colonia Heraclio Bernal y durante el ataque su madre también resultó herida. En Ahome, se reportó la localización de una mujer asesinada en la colonia La Cuchilla, en Los Mochis; por ese caso, la Fiscalía busca a su expareja dado que contaba con una orden de restricción por violencia intrafamiliar.
También se reportó el hallazgo de restos óseos en el poblado El Molino, en Navolato.
Por otro lado, los incendios y la vandalización de propiedades en Culiacán no cede, pues apenas ayer se reportó el incendio de una vivienda con un vehículo de lujo dentro la cochera por el Malecón Nuevo.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 155 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 16 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 503 asesinatos y 2 mil 964 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 19 de diciembre de 2025 es de:
2,503 homicidios dolosos (5.2 diarios)
2,964 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
8,797 vehículos robados (18.8 diarios)
1,982 personas detenidas (4.2 diarios)
159 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 95 homicidios para un promedio de 5.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 19 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 402 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 964 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 293 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.4 diarios.