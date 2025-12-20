Informe diario: matan a mujer en Los Mochis; 6 homicidios y 16 vehículos robados el viernes

Este viernes 19 de diciembre se registraron seis homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Renato Vega Amador y otro joven dentro de una vivienda en la colonia Benito Juárez; además, un joven de 18 años falleció tras recibir atención médica en un hospital luego de resultar herida en hechos violentos ocurridos en la colonia Los Mezcales.

En San Ignacio, dos hermanos fueron asesinados en la colonia Heraclio Bernal y durante el ataque su madre también resultó herida. En Ahome, se reportó la localización de una mujer asesinada en la colonia La Cuchilla, en Los Mochis; por ese caso, la Fiscalía busca a su expareja dado que contaba con una orden de restricción por violencia intrafamiliar.

También se reportó el hallazgo de restos óseos en el poblado El Molino, en Navolato.

Por otro lado, los incendios y la vandalización de propiedades en Culiacán no cede, pues apenas ayer se reportó el incendio de una vivienda con un vehículo de lujo dentro la cochera por el Malecón Nuevo.

Con estos datos, diciembre se proyecta con 155 homicidios.