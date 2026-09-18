Informe diario: matan a mujer en Mazatlán y secuestran a joyero en Culiacán; 4 homicidios, 1 feminicidio y 6 vehículos robados el jueves

Este jueves 17 de septiembre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, una mujer fue asesinada cuando descansaba en una hamaca en la colonia Francisco I. Madero, fue identificada como Sofía de 42 años.

También, una agresión a balazos en el sector El Toreo dejó un conductor de un vehículo asesinado y otro motociclista muerto como víctima colateral de la agresión. El conductor fue trasladado herido al hospital pero murió a consecuencia de la gravedad de las heridas.

En Villa Unión, un hombre no identificado fue asesinado en una gasolinera de esa sindicatura. Según testimonios, fue agredido por hombres armados que viajaban en un vehículo.

Mientras que en Culiacán, asesinaron a un motociclista de 19 años en la Colonia Díaz Ordaz; la agresión se registró sobre la Calle Sebastián Allende, entre Ciro Ceballos y Joaquín Berlanga. La víctima fue identificada como Ovier de Jesús.

También en Culiacán, un empresario joyero identificado como Luis Mario Zúñiga Ramos, fue privado de la libertad en las inmediaciones del centro comercial Forum, del sector Tres Ríos. El empresario tiene 49 años y junto con él, los captores se llevaron también un vehículo Audi con blindaje.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en lo que va de Septiembre.