Informe diario: matan a mujer en Mazatlán y secuestran a joyero en Culiacán; 4 homicidios, 1 feminicidio y 6 vehículos robados el jueves

Este jueves 17 de septiembre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Mazatlán, una mujer fue asesinada cuando descansaba en una hamaca en la colonia Francisco I. Madero, fue identificada como Sofía de 42 años.
También, una agresión a balazos en el sector El Toreo dejó un conductor de un vehículo asesinado y otro motociclista muerto como víctima colateral de la agresión. El conductor fue trasladado herido al hospital pero murió a consecuencia de la gravedad de las heridas.
En Villa Unión, un hombre no identificado fue asesinado en una gasolinera de esa sindicatura. Según testimonios, fue agredido por hombres armados que viajaban en un vehículo.
Mientras que en Culiacán, asesinaron a un motociclista de 19 años en la Colonia Díaz Ordaz; la agresión se registró sobre la Calle Sebastián Allende, entre Ciro Ceballos y Joaquín Berlanga. La víctima fue identificada como Ovier de Jesús.
También en Culiacán, un empresario joyero identificado como Luis Mario Zúñiga Ramos, fue privado de la libertad en las inmediaciones del centro comercial Forum, del sector Tres Ríos. El empresario tiene 49 años y junto con él, los captores se llevaron también un vehículo Audi con blindaje.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 19 casos en lo que va de Septiembre.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 161 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó seis nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 870 muertes violentas y 4 mil 416 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 17 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,870 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,416 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,513 vehículos robados (17.0 diarios)
◉ 3,957 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 91 muertes violentas para un promedio de 5.4 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 17 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 109 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 416 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 136 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.0 diarios.