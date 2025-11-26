Informe diario: Matan a otra mujer en Culiacán y detienen a 3 en Aguaruto; 5 homicidios el martes

Este martes 25 de noviembre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Culiacán, un joven de nombre Abraham fue asesinado en el fraccionamiento Jardines de Santa Fe, otra en el fraccionamiento Prados del Sol y una mujer fue hallada asesinada en una calle de la colonia Pemex con un mensaje criminal.
También, una persona murió en un hospital de Escuinapa, la cual quedará registrada en la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso con la fecha en que ingresó al hospital (17 de noviembre de 2025).
Por otro lado, una persona sin vida fue hallada con huellas de violencia en el interior de un canal de riego, en el ejido La Pedrera, Culiacán, cuya causa de muerte está pendiente por determinar según la Fiscalía.
En otro hecho de alto impacto, tres civiles armados fueron detenidos en Aguaruto tras una persecución y enfrentamiento con la Marina; los tres resultaron heridos en la refriega y fueron remitidos a un hospital para su atención.
Con estos datos, noviembre se proyecta con 148 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 383 asesinatos y 2 mil 818 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 25 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,383 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,818 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,419 vehículos robados (19.1 diarios)
◉ 1,946 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 158 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 123 homicidios para un promedio de 4.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 23 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 270 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 818 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 371 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.8 diarios.