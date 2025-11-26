Informe diario: Matan a otra mujer en Culiacán y detienen a 3 en Aguaruto; 5 homicidios el martes

Este martes 25 de noviembre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Culiacán, un joven de nombre Abraham fue asesinado en el fraccionamiento Jardines de Santa Fe, otra en el fraccionamiento Prados del Sol y una mujer fue hallada asesinada en una calle de la colonia Pemex con un mensaje criminal.

También, una persona murió en un hospital de Escuinapa, la cual quedará registrada en la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso con la fecha en que ingresó al hospital (17 de noviembre de 2025).

Por otro lado, una persona sin vida fue hallada con huellas de violencia en el interior de un canal de riego, en el ejido La Pedrera, Culiacán, cuya causa de muerte está pendiente por determinar según la Fiscalía.

En otro hecho de alto impacto, tres civiles armados fueron detenidos en Aguaruto tras una persecución y enfrentamiento con la Marina; los tres resultaron heridos en la refriega y fueron remitidos a un hospital para su atención.

Con estos datos, noviembre se proyecta con 148 homicidios.