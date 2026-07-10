Informe diario: matan a otra mujer en Escuinapa; 5 homicidios y 12 vehículos robados el jueves

Este jueves 9 de julio se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Las Coloradas; en Navolato, una persona sobre la carretera Navolato–Altata, se llamaba Saúl Eduardo; en Mazatlán, una persona fue asesinada dentro de un vehículo tras una persecución en la colonia Anáhuac, no ha sido identificado; y en Escuinapa, un mujer de nombre Blanca Berenice fue asesinada en la colonia Centro.
También, una persona que ingresó herida a un hospital luego de resultar lesionada en La Higuerita de Culiacancito, en Culiacán, el pasado 1 de junio murió en el hospital; se llamaba Jesús Ángel y tenía 32 años.
En otros hechos, un hombre de nombre César Darío fue privado de la libertad en Villas del Río en Culiacán.
Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 145 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 12 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 531 muertes violentas y 4 mil 144 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 9 de julio de 2026 es de:
◉ 3,531 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,144 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 11,942 vehículos robados (17.9 diarios)
◉ 3,705 personas detenidas (5.6 diarios)
◉ 205 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.8 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 42 muertes violentas para un promedio de 4.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 9 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 954 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 144 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en julio se han registrado 108 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 12.0 diarios.