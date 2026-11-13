Informe diario: matan a otra mujer en Mazatlán; 2 homicidios, 1 hallazgo de un cuerpo y 9 vehículos robados el jueves

Este jueves 12 de noviembre se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos un feminicidio. En Mazatlán, una mujer murió y un hombre resultó herido durante un ataque armado registrado al interior de una vivienda del fraccionamiento Progreso, frente a la Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN), en Mazatlán. Las víctimas fueron identificadas como Naydelín Alejandra, de 30 años, quien quedó sin vida dentro del domicilio, y Christian, de 32 años, quien resultó herido.

También, una vivienda ubicada en la Colonia Juntas de Humaya, al noroeste de Culiacán, fue atacada a tiros durante la tarde de este jueves 12 de noviembre. El inmueble dañado se encuentra sobre la Calle Del Frijol, entre Cártamo y la Calle 5 de Mayo; fue cerca de las 15:30 horas que vecinos reportaron una serie de detonaciones de arma de fuego.

Después, un domicilio fue blanco de un ataque a balazos durante la noche de este jueves 12 de noviembre, en el fraccionamiento Los Ángeles, al oriente de Culiacán. El inmueble afectado se ubica sobre la calle San Víctor, que corre paralelo al Bulevar del Lago.

Mientras que en Culiacán, un joven identificado como Julio Alberto, de 27 años y originario de Nayarit, fue perseguido y asesinado a balazos en el fraccionamiento Riberas de Tamazula, al oriente de la ciudad. De acuerdo con reportes, la agresión ocurrió cerca de las 20:30 horas de este jueves 12 de noviembre sobre la calle Riberas de Culiacán.

En San Ignacio, en la comunidad de Duranguito, ubicada al surponiente del municipio, un hombre reportó haber encontrado a la orilla del Río Piaxtla el cuerpo de quien reconoció como su tío, Feliciano. El hecho se reportó a las 18:00 horas y, de acuerdo con el reporte, el familiar acudió al sitio después de recibir una llamada anónima que le avisó del hallazgo. El familiar señaló que el cuerpo parecía estar parcialmente enterrado a la orilla del río y a simple vista corresponde a su tío, reportado como desaparecido desde el pasado martes 10 de noviembre. No hay información oficial sobre las causas del deceso hasta ahora.

En otros hechos, efectivos de la Secretaría de Marina detuvieron a cuatro civiles armados y decomisaron diverso armamento, como resultado de tres hechos diferentes como parte de los operativos desplegados en Sinaloa.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman diez casos en noviembre para un promedio de 0.83 mujeres asesinadas por día.