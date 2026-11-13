Informe diario: matan a otra mujer en Mazatlán; 2 homicidios, 1 hallazgo de un cuerpo y 9 vehículos robados el jueves

Este jueves 12 de noviembre se registraron dos homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos un feminicidio. En Mazatlán, una mujer murió y un hombre resultó herido durante un ataque armado registrado al interior de una vivienda del fraccionamiento Progreso, frente a la Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN), en Mazatlán. Las víctimas fueron identificadas como Naydelín Alejandra, de 30 años, quien quedó sin vida dentro del domicilio, y Christian, de 32 años, quien resultó herido.
También, una vivienda ubicada en la Colonia Juntas de Humaya, al noroeste de Culiacán, fue atacada a tiros durante la tarde de este jueves 12 de noviembre. El inmueble dañado se encuentra sobre la Calle Del Frijol, entre Cártamo y la Calle 5 de Mayo; fue cerca de las 15:30 horas que vecinos reportaron una serie de detonaciones de arma de fuego.
Después, un domicilio fue blanco de un ataque a balazos durante la noche de este jueves 12 de noviembre, en el fraccionamiento Los Ángeles, al oriente de Culiacán. El inmueble afectado se ubica sobre la calle San Víctor, que corre paralelo al Bulevar del Lago.
Mientras que en Culiacán, un joven identificado como Julio Alberto, de 27 años y originario de Nayarit, fue perseguido y asesinado a balazos en el fraccionamiento Riberas de Tamazula, al oriente de la ciudad. De acuerdo con reportes, la agresión ocurrió cerca de las 20:30 horas de este jueves 12 de noviembre sobre la calle Riberas de Culiacán.
En San Ignacio, en la comunidad de Duranguito, ubicada al surponiente del municipio, un hombre reportó haber encontrado a la orilla del Río Piaxtla el cuerpo de quien reconoció como su tío, Feliciano. El hecho se reportó a las 18:00 horas y, de acuerdo con el reporte, el familiar acudió al sitio después de recibir una llamada anónima que le avisó del hallazgo. El familiar señaló que el cuerpo parecía estar parcialmente enterrado a la orilla del río y a simple vista corresponde a su tío, reportado como desaparecido desde el pasado martes 10 de noviembre. No hay información oficial sobre las causas del deceso hasta ahora.
En otros hechos, efectivos de la Secretaría de Marina detuvieron a cuatro civiles armados y decomisaron diverso armamento, como resultado de tres hechos diferentes como parte de los operativos desplegados en Sinaloa.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman diez casos en noviembre para un promedio de 0.83 mujeres asesinadas por día.
Con estos datos, noviembre proyecta para cerrar con 173 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó cinco nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 202 muertes violentas y 4 mil 644 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 12 de noviembre de 2026 es de:
◉ 4,202 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,644 personas privadas de la libertad (5.8 diarios)
◉ 12,907 vehículos robados (16.3 diarios)
◉ 4,090 personas detenidas (5.2 diarios)
◉ 221 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 69 muertes violentas para un promedio de 5.8 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 12 de noviembre de 2026 se han abierto 3 mil 205 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 644 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 76 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 6.3 diarias.