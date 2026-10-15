Informe diario: matan a otra mujer en Mazatlán; 6 homicidios, 1 feminicidio y 13 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 14 de octubre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos un feminicidio, pero la Fiscalía reportó solo cinco al Gabinete Federal de Seguridad. En Mazatlán, otra mujer fue hallada asesinada en las inmediaciones del segundo puente de La Marina; estaba envuelta en una cobija y no ha sido identificada.

Además, dos hombres murieron tras ataques armados en las colonias Francisco Solís y Rinconada del Valle; Daniel, de 42 años, fue baleado en la colonia Francisco Solís, mientras que Juan Alberto, de 32, fue atacado en una invasión cerca de Rinconada del Valle, en Mazatlán. Ambos murieron este miércoles tras ser hospitalizados.

En Escuinapa, asesinaron a Pancho Salcido, exlíder ganadero; iba acompañado de su hija. Francisco Alberto Salcido Rivera, exdirigente de la Asociación Ganadera Local iba llegando a un puesto de venta de frutas y verduras cuando fue privado de la vida; su hija, menor de edad, ilesa.

También, otro hombre un resultó herido a balazos en las calles del Centro y falleció luego en el hospital. Se llamaba Héctor Alejandro y era hijo de una mujer asesinada el mes pasado en el municipio.

También en Escuinapa, otro hombre fue herido a balazos cerca de la Capilla de Fátima e identificado como Vicente Aarón de 50 años; tiene 50 años.

En Culiacán, un joven identificado como Eduardo, de 25 años de edad, murió asesinado a balazos durante la noche de este miércoles, al interior de un domicilio en el fraccionamiento Valle Alto, al noroeste de Culiacán.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 12 casos en octubre.