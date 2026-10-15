Informe diario: matan a otra mujer en Mazatlán; 6 homicidios, 1 feminicidio y 13 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 14 de octubre se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos un feminicidio, pero la Fiscalía reportó solo cinco al Gabinete Federal de Seguridad. En Mazatlán, otra mujer fue hallada asesinada en las inmediaciones del segundo puente de La Marina; estaba envuelta en una cobija y no ha sido identificada.
Además, dos hombres murieron tras ataques armados en las colonias Francisco Solís y Rinconada del Valle; Daniel, de 42 años, fue baleado en la colonia Francisco Solís, mientras que Juan Alberto, de 32, fue atacado en una invasión cerca de Rinconada del Valle, en Mazatlán. Ambos murieron este miércoles tras ser hospitalizados.
En Escuinapa, asesinaron a Pancho Salcido, exlíder ganadero; iba acompañado de su hija. Francisco Alberto Salcido Rivera, exdirigente de la Asociación Ganadera Local iba llegando a un puesto de venta de frutas y verduras cuando fue privado de la vida; su hija, menor de edad, ilesa.
También, otro hombre un resultó herido a balazos en las calles del Centro y falleció luego en el hospital. Se llamaba Héctor Alejandro y era hijo de una mujer asesinada el mes pasado en el municipio.
También en Escuinapa, otro hombre fue herido a balazos cerca de la Capilla de Fátima e identificado como Vicente Aarón de 50 años; tiene 50 años.
En Culiacán, un joven identificado como Eduardo, de 25 años de edad, murió asesinado a balazos durante la noche de este miércoles, al interior de un domicilio en el fraccionamiento Valle Alto, al noroeste de Culiacán.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman 12 casos en octubre.
Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 244 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 13 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 042 muertes violentas y 4 mil 525 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 14 de octubre de 2026 es de:
◉ 4,042 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,525 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,715 vehículos robados (16.6 diarios)
◉ 4,021 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 212 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 9.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 103 muertes violentas para un promedio de 7.9 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 14 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 154 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 525 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 108 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.7 diarios.