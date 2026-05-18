Informe diario: matan a otro menor en Culiacán; 4 homicidios, 2 hallazgos de restos y 26 vehículos robados el fin de semana

Este domingo 17 de mayo se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo dos al Secretariado Federal.
En Culiacán, un menor de 17 años y de nombre Cristian Emanuel, murió tras ser atacado a balazos en la colonia Rubén Jaramillo, en el lugar del ataque le dejaron un cerdito de peluche; y otra persona que no ha sido identificada fue localizada asesinada a balazos en el fraccionamiento Las Cerezas.
En dos casos que la Fiscalía no agregó al conteo diario de homicidios, un hombre llamado Ernesto Rafael de 28 años murió la madrugada del domingo tras resultar herido en la colonia Independencia de Culiacán; además, otro hombre de nombre Hermenegildo murió tras resultar herido en un ataque en la colonia Montesierra, también en la capital del estado.
Por otro lado, el colectivo de buscadora Por las Voces sin Justicia reportó la localización de dos cuerpos femeninos en estado de momificación en un predio enmontado al oriente del ejido El Castillo, en Mazatlán.
Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 160 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 254 asesinatos y 3 mil 838 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 17 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,254 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,838 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,131 vehículos robados (18.1 diarios)
◉ 3,563 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 188 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado 88 muertes violentas para un promedio de 5.2 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 17 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 831 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 838 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en mayo se han registrado 222 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.1 diarios.