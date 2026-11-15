Informe diario: matan a uno y hieren a otro en bar de la Zona Dorada de Mazatlán; 5 homicidios y 8 vehículos robados el sábado

Este sábado 14 de noviembre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. Por la mañana, un hombre fue acribillado con disparos de arma de fuego la mañana de este sábado en la colonia Azteca de Mazatlán. El hecho se registró a las 06:50 horas sobre la calle Adolfo López Mateos. Versiones en el lugar indican que hombres armados ingresaron a la vivienda y dispararon a quemarropa contra la víctima.

Más tarde y también en Mazatlán, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Buenavista, en Villa Unión. José Paulo fue atacado a balazos la tarde de este sábado cuando se encontraba en su casa en la sindicatura.

Casi de manera simultánea, mataron a un hombre frente a su centro de trabajo en el Antiguo Corredor de Abastos, en Mazatlán. El ataque armado ocurrió este sábado en el acceso a una fábrica procesadora de atún ubicada sobre la Avenida de las Torres. La víctima fue identificada como José.

Ya por la noche, un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego cuando se encontraba en una parada de autobús a la altura de la comunidad de Los Gavilanes en Mazatlán. El hecho se registró a las 21:50 horas de este sábado sobre la carretera Internacional México 15, en los carriles de norte a sur. Según testigos, hombres armados a bordo de un vehículo dispararon contra la víctima que se llamaba José Luis de 20 años.

Por último, un ataque armado al interior de un bar ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán dejó como saldo una persona sin vida y otra más herida, durante la noche del sábado. La víctima mortal quedó en el acceso al establecimiento, mientras que el lesionado, identificado como Giovanni, de 32 años, recibió dos impactos de bala en un brazo y fue trasladado por paramédicos de Grupo Cobras a un hospital.

Mientras que en Culiacán, tres hombres fueron privados de la libertad por un grupo de civiles armados que los interceptó cuando se encontraban frente a una vivienda del fraccionamiento Stanza Córcega. La desaparición de las víctimas fue reportada al servicio de emergencias 911 poco después de las 15:00 horas de este sábado 14 de noviembre. De acuerdo con los primeros datos, alrededor de cuatro hombres armados llegaron hasta el sitio, ubicado sobre la Avenida Córcega, y sometieron a los tres afectados para llevárselos por la fuerza en dos vehículos: una camioneta Toyota RAV4 y un Nissan Tiida.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman diez casos en noviembre para un promedio de 0.77 mujeres asesinadas por día.