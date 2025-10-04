Informe diario: muere policía rescatado; 5 homicidios, 1 abatido y 21 autos robados el viernes

Este viernes 3 de octubre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada y quemada dentro de un vehículo en el Fraccionamiento Portalegre Misión, contaba con ficha de búsqueda; otra en la colonia Hacienda Alameda, también en Culiacán; y una más en la localidad de Lo de Reyes, en Navolato.

Asimismo, se reportó el hallazgo de una persona del sexo femenino asesinada en la colonia Doctores, Guasave.

Además, un civil fue abatido por las autoridades en un enfrentamiento registrado en la colonia Villa Bonita, y un agente de la Policía Estatal Preventiva, de nombre Alexander y quien había sido privado de la libertad y rescatado, murió en el hospital tras resultar herido en la refriega.

Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 124.