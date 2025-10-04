Informe diario: muere policía rescatado; 5 homicidios, 1 abatido y 21 autos robados el viernes

Este viernes 3 de octubre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada y quemada dentro de un vehículo en el Fraccionamiento Portalegre Misión, contaba con ficha de búsqueda; otra en la colonia Hacienda Alameda, también en Culiacán; y una más en la localidad de Lo de Reyes, en Navolato.
Asimismo, se reportó el hallazgo de una persona del sexo femenino asesinada en la colonia Doctores, Guasave.
Además, un civil fue abatido por las autoridades en un enfrentamiento registrado en la colonia Villa Bonita, y un agente de la Policía Estatal Preventiva, de nombre Alexander y quien había sido privado de la libertad y rescatado, murió en el hospital tras resultar herido en la refriega.
Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 124.
Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 21 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 099 asesinatos y 2 mil 063 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 3 de octubre de 2025 es de:
2,099 homicidios dolosos (5.4 diarios)
2,063 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
7,520 vehículos robados (19.4 diarios)
1,771 personas detenidas (4.5 diarios)
121 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 12 homicidios para un promedio de 4 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 3 de octubre de 2025 se han abierto 2 mil 063 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 50 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 16.7 diarios.