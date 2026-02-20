Informe diario: muere Sol Natalia de 15 años tras resultar con quemaduras en ataque a dispensario; 7 homicidios el jueves

Este jueves 19 de febrero se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó sólo seis.
En Culiacán una persona fue localizada asesinada en la sindicatura de Culiacancito; otra más fue asesinada en la colonia Los Laureles; también un hombre de nombre José Antonio fue dejado asesinado en la colonia Chapultepec, tenía 26 años y ficha de búsqueda; otro hombre, identificado como Isaac fue dejado asesinado y con un mensaje criminal en colonia Infonavit Humaya; y una persona más fue asesinada por la noche en la colonia Loma de Rodriguera.
También, en el municipio de Navolato se localizó a una persona asesinada a lado de una motocicleta en la colonia Tierra y Libertad, sindicatura de Villa Juárez.
La Fiscalía informó sobre la localización de restos óseos en el poblado El Moral, en el municipio de Mazatlán.
Ya por la noche, se reportó el fallecimiento en un hospital de la menor de 15 años Sol Natalia, quien resultó con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo en un ataque en un dispensario el 3 de diciembre de 2024; su caso no fue incluido en el conteo de la Fiscalía Estatal.
Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 158 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó 12 nuevas denuncias en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 853 asesinatos y 3 mil 321 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 19 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,853 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,321 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 9,812 vehículos robados (18.5 diarios)
◉ 3,289 personas detenidas (6.3 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado 107 homicidios para un promedio de 5.6 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 19 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 591 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 321 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 312 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 16.4 diarios.