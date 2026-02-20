Informe diario: muere Sol Natalia de 15 años tras resultar con quemaduras en ataque a dispensario; 7 homicidios el jueves

Este jueves 19 de febrero se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó sólo seis.

En Culiacán una persona fue localizada asesinada en la sindicatura de Culiacancito; otra más fue asesinada en la colonia Los Laureles; también un hombre de nombre José Antonio fue dejado asesinado en la colonia Chapultepec, tenía 26 años y ficha de búsqueda; otro hombre, identificado como Isaac fue dejado asesinado y con un mensaje criminal en colonia Infonavit Humaya; y una persona más fue asesinada por la noche en la colonia Loma de Rodriguera.

También, en el municipio de Navolato se localizó a una persona asesinada a lado de una motocicleta en la colonia Tierra y Libertad, sindicatura de Villa Juárez.

La Fiscalía informó sobre la localización de restos óseos en el poblado El Moral, en el municipio de Mazatlán.

Ya por la noche, se reportó el fallecimiento en un hospital de la menor de 15 años Sol Natalia, quien resultó con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo en un ataque en un dispensario el 3 de diciembre de 2024; su caso no fue incluido en el conteo de la Fiscalía Estatal.

Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 158 homicidios.