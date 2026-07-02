Informe diario: procesan a presunto feminicida en Culiacán; 5 homicidios y sin reporte de vehículos robados el miércoles

Este miércoles 1 de julio se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un joven de 18 años fue localizado asesinado por la mañana en la sindicatura de Costa Rica, se llamaba Raúl Francisco; otra persona fue hallada asesinada y envuelta en plástico en la colonia Villa Bonita; una más, un empleado de una taquería de nombre Manuel, fue asesinada en la colonia Infonavit Barrancos, tenía 44 años; y otra fue asesinada en una casa en la colonia Emiliano Zapata, se llamaba Jesús y tenía 23 años.

En Mazatlán, una persona fue asesinada dentro de una camioneta cuando ingresaba a una torre de departamentos sobre la avenida Insurgentes, no ha sido identificado hasta ahora.

En otros hechos, Jesús Javier “N”, presunto asesino de las jóvenes Michelle e Ivonne, de 14 y 18 años respectivamente, fue vinculado a proceso por feminicidio en Culiacán. El homicidio ocurrió el 16 de enero pasado en Juntas del Humaya.

Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 155 muertes violentas.