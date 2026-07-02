Informe diario: procesan a presunto feminicida en Culiacán; 5 homicidios y sin reporte de vehículos robados el miércoles

Este miércoles 1 de julio se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un joven de 18 años fue localizado asesinado por la mañana en la sindicatura de Costa Rica, se llamaba Raúl Francisco; otra persona fue hallada asesinada y envuelta en plástico en la colonia Villa Bonita; una más, un empleado de una taquería de nombre Manuel, fue asesinada en la colonia Infonavit Barrancos, tenía 44 años; y otra fue asesinada en una casa en la colonia Emiliano Zapata, se llamaba Jesús y tenía 23 años.
En Mazatlán, una persona fue asesinada dentro de una camioneta cuando ingresaba a una torre de departamentos sobre la avenida Insurgentes, no ha sido identificado hasta ahora.
En otros hechos, Jesús Javier “N”, presunto asesino de las jóvenes Michelle e Ivonne, de 14 y 18 años respectivamente, fue vinculado a proceso por feminicidio en Culiacán. El homicidio ocurrió el 16 de enero pasado en Juntas del Humaya.
Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 155 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 494 asesinatos y 4 mil 024 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 1 de julio de 2026 es de:
◉ 3,494 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,024 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 11,834 vehículos robados (17.9 diarios)
◉ 3,694 personas detenidas (5.6 diarios)
◉ 194 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado cinco muertes violentas para un promedio de cinco diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 1 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 939 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 24 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en julio no se han registrado denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa.