Informe diario: queman casa y muere mujer carbonizada en Barrancos; 6 homicidios y 21 vehículos robados el lunes

Este lunes 1 de junio se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada dentro de un vehículo en la colonia El Mirador; otra más fue asesinada en la colonia Juntas del Humaya y donde resultó otra persona herida; un joven de 22 años murió tras un ataque a balazos en la colonia Rincón del Parque, se llamaba Ángel Daniel; otra, una mujer, murió carbonizada en la colonia Infonavit Barrancos tras la vandalización e incendio de la vivienda en la que se encontraba acompañada de dos menores, los cuales resultaron ilesos; y una más murió tras un ataque armado en la colonia 4 de Marzo.
En Escuinapa, una persona fue localizada asesinada en un camino de terracería que conduce de la cabecera municipal hacia la marisma Los Sábalos.
Con estos datos, junio proyecta para cerrar con 180 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 21 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 336 asesinatos y 3 mil 878 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 1 de junio de 2026 es de:
◉ 3,336 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,878 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 11,365 vehículos robados (18.0 diarios)
◉ 3,637 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 191 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en junio se han registrado seis muertes violentas para un promedio de 6.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 1 de junio de 2026 se han abierto 2 mil 860 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 878 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en junio se han registrado 21 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 21.0 diarios.