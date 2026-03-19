Informe diario: repuntan asesinatos otra vez en Sinaloa: 8 homicidios y 1 hallazgo de restos el miércoles

Este miércoles 18 de marzo se registraron ocho homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cinco al Secretariado Federal. En Culiacán, dos personas fueron asesinadas en la colonia Antonio Toledo Corro y dos más, un hombre y una mujer, fueron asesinados en el fraccionamiento FOVISSSTE Humaya; mientras que, en Mazatlán, un hombre de oficio velador fue localizado asesinado en la colonia Ejido Urías.
También se registró el hallazgo de restos óseos en la comunidad de Cerro Bola, municipio de Salvador Alvarado.
Por otro lado, la FGE informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso respecto de dos personas localizadas sin vida en la colonia El Castillo, en Mazatlán.
Se registra también una carpeta de investigación por muerte por otros, tras el asesinato de un hombre por parte de su hijo en el fraccionamiento Álamos Country de Los Mochis, en Ahome.
En otros hechos, un civil fue detenido con fuerte armamento y un vehículo robado en el municipio de Rosario.
Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 126 homicidios.
El Secretariado Federal agregó, tras cuatro días de no hacerlo, 89 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 986 asesinatos y 3 mil 512 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 18 de marzo de 2026 es de:
◉ 2,986 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,512 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 10,215 vehículos robados (18.4 diarios)
◉ 3,378 personas detenidas (6.1 diarios)
◉ 182 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 73 homicidios para un promedio de 4.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 18 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 659 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 512 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 281 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.6 diarios.