Informe diario: repuntan asesinatos otra vez en Sinaloa: 8 homicidios y 1 hallazgo de restos el miércoles

Este miércoles 18 de marzo se registraron ocho homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cinco al Secretariado Federal. En Culiacán, dos personas fueron asesinadas en la colonia Antonio Toledo Corro y dos más, un hombre y una mujer, fueron asesinados en el fraccionamiento FOVISSSTE Humaya; mientras que, en Mazatlán, un hombre de oficio velador fue localizado asesinado en la colonia Ejido Urías.

También se registró el hallazgo de restos óseos en la comunidad de Cerro Bola, municipio de Salvador Alvarado.

Por otro lado, la FGE informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso respecto de dos personas localizadas sin vida en la colonia El Castillo, en Mazatlán.

Se registra también una carpeta de investigación por muerte por otros, tras el asesinato de un hombre por parte de su hijo en el fraccionamiento Álamos Country de Los Mochis, en Ahome.

En otros hechos, un civil fue detenido con fuerte armamento y un vehículo robado en el municipio de Rosario.

Con estos datos, marzo se proyecta para cerrar con 126 homicidios.