Informe diario: se llevan a 5 hombres en Ahome; 3 homicidios y 14 vehículos robados el lunes

Este lunes 9 de febrero se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó dos al Secretariado Federal.

En Culiacán, una persona fue localizada asesinada a balazos y con un mensaje criminal en la colonia Chapultepec. En Navolato, una persona asesinada en una camioneta fue ubicada en el poblado La Platanera, localidad de San Pedro.

Por otro lado, antes de la medianoche del domingo fue hallado un hombre asesinado dentro de una camioneta todoterreno frente a la escuela de Agronomía de la UAS; el occiso fue identificado como Sergio, de 41 años, vecino de Las Quintas en Culiacán.

Un caso no reportado por la FGE es el de un joven de 19 años hallado sin vida y con huellas de violencia en Juan José Ríos y que llevaba por nombre Ángel.

También se registró el hallazgo de dos osamentas en un camino de terracería en el poblado El Verde, en el municipio de Concordia, pero se desconoce hasta ahora si forman parte del hallazgo del operativo federal de los mineros; otra osamenta más se localizó en la carretera de cuota de Mazatlán-Culiacán, en Mazatlán. En ese sentido, ya entrada la noche se registró el hallazgo de un cuerpo semienterrado en el campo Aníbal de Navolato

En otro hecho de alto impacto, la Fiscalía de Sinaloa generó fichas de búsqueda por la privación de la libertad de cinco hombres en El Macapul, Ahome, por parte de un grupo armado.

Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 162 homicidios.