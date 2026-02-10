Informe diario: se llevan a 5 hombres en Ahome; 3 homicidios y 14 vehículos robados el lunes

Este lunes 9 de febrero se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó dos al Secretariado Federal.
En Culiacán, una persona fue localizada asesinada a balazos y con un mensaje criminal en la colonia Chapultepec. En Navolato, una persona asesinada en una camioneta fue ubicada en el poblado La Platanera, localidad de San Pedro.
Por otro lado, antes de la medianoche del domingo fue hallado un hombre asesinado dentro de una camioneta todoterreno frente a la escuela de Agronomía de la UAS; el occiso fue identificado como Sergio, de 41 años, vecino de Las Quintas en Culiacán.
Un caso no reportado por la FGE es el de un joven de 19 años hallado sin vida y con huellas de violencia en Juan José Ríos y que llevaba por nombre Ángel.
También se registró el hallazgo de dos osamentas en un camino de terracería en el poblado El Verde, en el municipio de Concordia, pero se desconoce hasta ahora si forman parte del hallazgo del operativo federal de los mineros; otra osamenta más se localizó en la carretera de cuota de Mazatlán-Culiacán, en Mazatlán. En ese sentido, ya entrada la noche se registró el hallazgo de un cuerpo semienterrado en el campo Aníbal de Navolato
En otro hecho de alto impacto, la Fiscalía de Sinaloa generó fichas de búsqueda por la privación de la libertad de cinco hombres en El Macapul, Ahome, por parte de un grupo armado.
Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 162 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 14 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 798 asesinatos y 3 mil 290 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 9 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,798 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,290 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 9,640 vehículos robados (18.6 diarios)
◉ 3,284 personas detenidas (6.4 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado 52 homicidios para un promedio de 5.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 9 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 560 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 196 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 140 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.6 diarios.