Informe diario: se llevan a 6 en Mazatlán y rescatan a 2 mujeres; 3 homicidios, 1 osamenta y 20 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 4 de febrero se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán se localizó a una persona asesinada al norte del libramiento sur Benito Juárez, se llamaba Ángel y tenía ficha de búsqueda pues estaba desaparecido desde hace días, y otra más asesinada con arma blanca en la colonia Alturas del Sur.

En Mazatlán, una persona fue localizada sin vida sobre la carretera que conduce del poblado La Cofradía al poblado El Recodo.

También se registró el hallazgo de una osamenta en una zona enmontada ubicada Celestino Gasca, en Elota.

En otro hecho de alto impacto, seis personas fueron privadas de la libertad en Mazatlán; las autoridades reportaron que dos de ellas, una mujer y una menor, fueron localizadas con vida en la comunidad de El Habal, sin embargo, los cuatro hombres restantes permanecen desaparecidos sin que se conozcan mayores detalles sobre su identidad.

También, durante la mañana se realizó la Mesa de Seguridad entre el Gobernador de Sinaloa y el Gabinete de Seguridad Federal, presidido por el Secretario Omar García Harfuch. El motivo fue el refuerzo de los operativos en el estado y el seguimiento a los casos de los diputados de MC y los mineros desaparecidos en Concordia.

Ya por la noche, hubo diferentes reportes de detonaciones y explosiones en el sector oriente de Culiacán. Hasta el momento la autoridad no ha informado nada al respecto.

Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 84 homicidios.