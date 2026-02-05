Informe diario: se llevan a 6 en Mazatlán y rescatan a 2 mujeres; 3 homicidios, 1 osamenta y 20 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 4 de febrero se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán se localizó a una persona asesinada al norte del libramiento sur Benito Juárez, se llamaba Ángel y tenía ficha de búsqueda pues estaba desaparecido desde hace días, y otra más asesinada con arma blanca en la colonia Alturas del Sur.
En Mazatlán, una persona fue localizada sin vida sobre la carretera que conduce del poblado La Cofradía al poblado El Recodo.
También se registró el hallazgo de una osamenta en una zona enmontada ubicada Celestino Gasca, en Elota.
En otro hecho de alto impacto, seis personas fueron privadas de la libertad en Mazatlán; las autoridades reportaron que dos de ellas, una mujer y una menor, fueron localizadas con vida en la comunidad de El Habal, sin embargo, los cuatro hombres restantes permanecen desaparecidos sin que se conozcan mayores detalles sobre su identidad.
También, durante la mañana se realizó la Mesa de Seguridad entre el Gobernador de Sinaloa y el Gabinete de Seguridad Federal, presidido por el Secretario Omar García Harfuch. El motivo fue el refuerzo de los operativos en el estado y el seguimiento a los casos de los diputados de MC y los mineros desaparecidos en Concordia.
Ya por la noche, hubo diferentes reportes de detonaciones y explosiones en el sector oriente de Culiacán. Hasta el momento la autoridad no ha informado nada al respecto.
Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 84 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 20 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 758 asesinatos y 3 mil 180 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 4 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,758 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,180 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,556 vehículos robados (18.6 diarios)
◉ 3,283 personas detenidas (6.4 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado 12 homicidios para un promedio de 3.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 4 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 546 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 180 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 56 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14 diarios.