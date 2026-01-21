Informe diario: se llevan a la influencer ‘Nicholette’ en Culiacán; 3 homicidios y 2 restos óseos el martes

Este martes 20 de enero se registraron tres homicidios en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo dos. En Culiacán, una persona despachadora de un expendio de cerveza fue asesinada en la colonia Díaz Ordaz, así como otra más en un puesto de hot dogs en el fraccionamiento Villa Bonita.

Por otro lado, durante la mañana del martes se reportó el hallazgo de un hombre sin vida atado y con signos de violencia en el Fraccionamiento Villa del Río, pero no fue incluido en el reporte de la FGE.

También, el colectivo de búsqueda Madres en Lucha reportó la localización de restos óseos de dos personas en la localidad rural de Villa Juárez, en Navolato; también la Fiscalía reportó el hallazgo de restos óseos correspondientes a dos cadáveres a la altura de la localidad Casa Blanca, municipio de Guasave, Sinaloa.

En Culiacán, una creadora de contenido conocida como “Nicholette” fue privada de la libertad en la zona de la Isla Musala por tres civiles armados, la Fiscalía activó una ficha de búsqueda por ese caso.

En Mazatlán, dos estadunidenses fueron detenidos por autoridades federales mexicanos, eran buscados por el gobierno vecino.

Con estos datos, enero se proyecta con 186 homicidios.