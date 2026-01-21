Informe diario: se llevan a la influencer ‘Nicholette’ en Culiacán; 3 homicidios y 2 restos óseos el martes

Este martes 20 de enero se registraron tres homicidios en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo dos. En Culiacán, una persona despachadora de un expendio de cerveza fue asesinada en la colonia Díaz Ordaz, así como otra más en un puesto de hot dogs en el fraccionamiento Villa Bonita.
Por otro lado, durante la mañana del martes se reportó el hallazgo de un hombre sin vida atado y con signos de violencia en el Fraccionamiento Villa del Río, pero no fue incluido en el reporte de la FGE.
También, el colectivo de búsqueda Madres en Lucha reportó la localización de restos óseos de dos personas en la localidad rural de Villa Juárez, en Navolato; también la Fiscalía reportó el hallazgo de restos óseos correspondientes a dos cadáveres a la altura de la localidad Casa Blanca, municipio de Guasave, Sinaloa.
En Culiacán, una creadora de contenido conocida como “Nicholette” fue privada de la libertad en la zona de la Isla Musala por tres civiles armados, la Fiscalía activó una ficha de búsqueda por ese caso.
En Mazatlán, dos estadunidenses fueron detenidos por autoridades federales mexicanos, eran buscados por el gobierno vecino.
Con estos datos, enero se proyecta con 186 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos, de hecho reportó 47 robos menos en el acumulado histórico; pero la Fiscalía agregó nueve denuncias en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 707 asesinatos y 3 mil 150 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 20 de enero de 2026 es de:
◉ 2,707 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,150 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 9,397 vehículos robados (18.8 diarios)
◉ 2,057 personas detenidas (4.1 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 120 homicidios para un promedio de 6.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 20 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 496 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 150 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en enero se han registrado 389 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 19.5 diarios.