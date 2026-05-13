Informe diario: se queman 40 carros en pensión de la Fiscalía; 6 homicidios, 6 hallazgos en fosas y 9 vehículos robados el martes

Este martes 12 de mayo se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue hallada asesinada en la colonia La Amistad; otra, presuntamente un menor de edad, en el fraccionamiento Alameda; una más en la colonia STASE; otra, de oficio taquero, fue asesinada en su negocio en la colonia Pemex; y otra más ya por la noche en la colonia Amistad.También, una persona falleció en las instalaciones del Hospital General de Culiacán tras ser herida a balazos.
La FGE informó sobre la localización de restos óseos en un predio ubicado sobre la carretera La Palma–Vitaruto, en la sindicatura de Villa Ángel Flores, La Palma en Navolato; dos osamentas en el poblado de Ensenada, Elota; dos osamentas en una zona enmontada de Escuinapa por parte de un colectivo de buscadoras; y restos óseos en Bacapora, Angostura.
Ya por la noche, civiles armados atacaron a balazos una vivienda y varios locales comerciales, además de incendiar una góndola y una camioneta durante la noche de este martes 12 de mayo en la Colonia Industrial El Palmito, en Culiacán.
En otros hechos, ya por la noche se reportó el incendio de la pensión de vehículos de la Fiscalía estatal; el siniestro dejó 40 vehículos dañados, informó la SSP.
Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 181 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó nueve nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 236 asesinatos y 3 mil 832 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 12 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,236 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,832 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 11,063 vehículos robados (18.1 diarios)
◉ 3,550 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 188 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado 70 muertes violentas para un promedio de 5.8 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 12 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 800 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 832 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en mayo se han registrado 154 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 12.8 diarios.