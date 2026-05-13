Informe diario: se queman 40 carros en pensión de la Fiscalía; 6 homicidios, 6 hallazgos en fosas y 9 vehículos robados el martes

Este martes 12 de mayo se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue hallada asesinada en la colonia La Amistad; otra, presuntamente un menor de edad, en el fraccionamiento Alameda; una más en la colonia STASE; otra, de oficio taquero, fue asesinada en su negocio en la colonia Pemex; y otra más ya por la noche en la colonia Amistad.También, una persona falleció en las instalaciones del Hospital General de Culiacán tras ser herida a balazos.

La FGE informó sobre la localización de restos óseos en un predio ubicado sobre la carretera La Palma–Vitaruto, en la sindicatura de Villa Ángel Flores, La Palma en Navolato; dos osamentas en el poblado de Ensenada, Elota; dos osamentas en una zona enmontada de Escuinapa por parte de un colectivo de buscadoras; y restos óseos en Bacapora, Angostura.

Ya por la noche, civiles armados atacaron a balazos una vivienda y varios locales comerciales, además de incendiar una góndola y una camioneta durante la noche de este martes 12 de mayo en la Colonia Industrial El Palmito, en Culiacán.

En otros hechos, ya por la noche se reportó el incendio de la pensión de vehículos de la Fiscalía estatal; el siniestro dejó 40 vehículos dañados, informó la SSP.

Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 181 homicidios.