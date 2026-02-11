Informe diario: suman 14 cuerpos hallados en fosas de Concordia, 3 homicidios y sin reporte de vehículos robados el martes

Este martes 10 de febrero se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Navolato, un excomandante de la policía municipal fue asesinado dentro de su vehículo en la sindicatura de Villa Ángel Flores, La Palma. En Culiacán, un hombre murió tras ser atacado a balazos en la colonia Villas del Río. En Mazatlán, una persona fue localizada asesinada a balazos en la colonia Centro.

También se registró el hallazgo de dos osamentas en un camino de terracería en el poblado El Verde, en el municipio de Concordia; en el que sería el segundo sitio de excavación. Con este dato, suman 14 cuerpos encontrados en Concordia en el marco del operativo de la búsqueda de los mineros de Vizsla Silver, cinco de los cuales ya fueron identificados. Tras este hallazgo las autoridades se retiraron del sitio, terminando así las diligencias.

En otros hechos de alto impacto, un joven resultó con un balazo en el rostro en el estacionamiento de un supermercado del Tres Ríos, en Culiacán, cuando acudió a vender un celular y fue asaltado por el falso comprador.

La Fiscalía confirmó, además, que el hombre hallado asesinado en el interior de una camioneta Ford Bronco frente a la escuela de Agronomía de la UAS era Sergio Cázarez Zambada, sobrino directo de Ismael “El Mayo” Zambada.

Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 160 homicidios.