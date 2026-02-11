Informe diario: suman 14 cuerpos hallados en fosas de Concordia, 3 homicidios y sin reporte de vehículos robados el martes

Este martes 10 de febrero se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. En Navolato, un excomandante de la policía municipal fue asesinado dentro de su vehículo en la sindicatura de Villa Ángel Flores, La Palma. En Culiacán, un hombre murió tras ser atacado a balazos en la colonia Villas del Río. En Mazatlán, una persona fue localizada asesinada a balazos en la colonia Centro.
También se registró el hallazgo de dos osamentas en un camino de terracería en el poblado El Verde, en el municipio de Concordia; en el que sería el segundo sitio de excavación. Con este dato, suman 14 cuerpos encontrados en Concordia en el marco del operativo de la búsqueda de los mineros de Vizsla Silver, cinco de los cuales ya fueron identificados. Tras este hallazgo las autoridades se retiraron del sitio, terminando así las diligencias.
En otros hechos de alto impacto, un joven resultó con un balazo en el rostro en el estacionamiento de un supermercado del Tres Ríos, en Culiacán, cuando acudió a vender un celular y fue asaltado por el falso comprador.
La Fiscalía confirmó, además, que el hombre hallado asesinado en el interior de una camioneta Ford Bronco frente a la escuela de Agronomía de la UAS era Sergio Cázarez Zambada, sobrino directo de Ismael “El Mayo” Zambada.
Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 160 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó dos denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 803 asesinatos y 3 mil 297 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 10 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,803 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,297 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 9,642 vehículos robados (18.5 diarios)
◉ 3,284 personas detenidas (6.3 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 7.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado 57 homicidios para un promedio de 5.7 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 10 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 560 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 297 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 142 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.2 diarios.