Informe diario: violencia se intensifica en Villa Juárez; 7 homicidios y sin registro de vehículos robados el sábado

Este sábado 30 de mayo se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cinco al Secretariado Federal. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la localidad de El Tamarindo; en Navolato, tres personas fueron asesinadas en las inmediaciones de un rancho ganadero en Villa Benito Juárez; y en Mazatlán, una persona fue hallada asesinada en un baldío en el fraccionamiento Lomas de San Jorge.

Dos cuerpos asesinados y en avanzado estado de descomposición fueron hallados en una vivienda abandonada del sector Tres Ríos en Culiacán, pero éstos no fueron sumados a la cifra de homicidios por parte de la FGE.

En otros hechos, un hombre resultó herido a balazos en una barbería de la sindicatura de Costa Rica en Culiacán; se desconocen detalles sobre la víctima pues se trasladó por sus propios medios.

En Villa Juárez, Navolato, además de los tres asesinatos registrados, hubo reportes de balaceras y un bloqueo en un entronque de la carretera La 20.

Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 155 homicidios.