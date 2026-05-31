Informe diario: violencia se intensifica en Villa Juárez; 7 homicidios y sin registro de vehículos robados el sábado

Este sábado 30 de mayo se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cinco al Secretariado Federal. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la localidad de El Tamarindo; en Navolato, tres personas fueron asesinadas en las inmediaciones de un rancho ganadero en Villa Benito Juárez; y en Mazatlán, una persona fue hallada asesinada en un baldío en el fraccionamiento Lomas de San Jorge.
Dos cuerpos asesinados y en avanzado estado de descomposición fueron hallados en una vivienda abandonada del sector Tres Ríos en Culiacán, pero éstos no fueron sumados a la cifra de homicidios por parte de la FGE.
En otros hechos, un hombre resultó herido a balazos en una barbería de la sindicatura de Costa Rica en Culiacán; se desconocen detalles sobre la víctima pues se trasladó por sus propios medios.
En Villa Juárez, Navolato, además de los tres asesinatos registrados, hubo reportes de balaceras y un bloqueo en un entronque de la carretera La 20.
Con estos datos, el mes de mayo proyecta para cerrar con 155 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 316 asesinatos y 3 mil 873 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de mayo de 2026 es de:
◉ 3,316 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,873 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 11,306 vehículos robados (18.0 diarios)
◉ 3,636 personas detenidas (5.8 diarios)
◉ 191 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mayo se han registrado 150 muertes violentas para un promedio de 5.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 30 de mayo de 2026 se han abierto 2 mil 860 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 873 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en mayo se han registrado 397 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.2 diarios.