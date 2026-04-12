Informe diario: ya van 5 mujeres asesinadas en abril; 4 homicidios, 1 hallazgo de un cuerpo en Navolato y 3 vehículos robados el sábado

Este sábado 11 de abril se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada dentro de su camioneta en una gasolinera en la sindicatura de Aguaruto; otra más fue asesinada en la colonia Las Cucas, fue identificado como Trinidad de 50 años; una más murió tras ser agredida a balazos en la colonia Guadalupe Victoria; y una mujer fue hallada asesinada dentro de una casa en el fraccionamiento Juntas del Humaya, con lo que ya suman cinco mujeres asesinadas en lo que va de abril.
También, un colectivo de buscadoras reportó el hallazgo de un cuerpo en Campo Chaparral en Navolato, se trataba de un joven desaparecido desde el 19 de marzo pasado en Villa Juárez, se llama Jesús Alberto. Su caso no fue incluido por la FGE en su reporte diario.
Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 136 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó tres denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 084 asesinatos y 3 mil 648 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 11 de abril de 2026 es de:
3,084 homicidios dolosos (5.3 diarios)3,648 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)10,585 vehículos robados (18.3 diarios)3,437 personas detenidas (5.9 diarios)183 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril se han registrado 50 homicidios para un promedio de 4.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 11 de abril de 2026 se han abierto 2 mil 742 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 648 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en abril se han registrado 124 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 11.3 diarios.