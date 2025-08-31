Informe diario: 2 ataques en clínicas y 7 homicidios el sábado

Este sábado 30 de agosto se registraron siete homicidios en Sinaloa. En Culiacán, dos de ellos ocurrieron en ataques perpetrados en el Hospital General, donde civiles armados disfrazados de médicos remataron a un paciente, y de manera similar otro fue ultimado en una clínica de la colonia centro de la ciudad; ambos eran los dos hombres heridos un día antes en la sindicatura de Tepuche; también, se localizó a otra persona asesinada en un restaurante de la autopista Benito Juárez, otra más en la colonia Buenos Aires y dos más en la sindicatura de Culiacancito.
En Navolato, se registró el hallazgo de una persona asesinada sobre la carretera Altata–Navolato, a la altura del entronque con el ejido La Bandera.
Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 130.
Por otro lado, la Fiscalía agregó dos nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 936 asesinatos y mil 907 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 30 de agosto de 2025 es de:
◉ 1,936 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 1,907 personas privadas de la libertad (5.4 diarios)
◉ 6,830 vehículos robados (19.2 diarios)
◉ 1,640 personas detenidas (4.6 diarios)
◉ 111 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de agosto se registraron 126 homicidios para un promedio de 4.2 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 26 de agosto de 2025 se han abierto mil 908 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 254 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 425 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.2 diarios.