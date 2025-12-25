Informe diario: 7 homicidios y 9 vehículos robados el miércoles de Noche Buena en Sinaloa

Este miércoles 24 de diciembre se registraron siete homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia 5 de Mayo, otra en la colonia Santa Fe que además contaba con ficha de desaparición, una más en la colonia Tierra Blanca y otra en la colonia Antonio Toledo Corro que se trataba de un joven de 20 años. Asimismo, se reportó la localización de una mujer asesinada en la colonia Buenos Aires.
Otra persona falleció en un hospital, quien había recibido atención médica por hechos violentos registrados el 23 de diciembre en el fraccionamiento Villas del Cedro; la carpeta de investigación quedó registrada como homicidio doloso con la fecha del hecho.
Se informa también sobre la localización de una persona en la carretera El Vergel–Las Aguamitas, en Navolato, cuya causa de muerte se encuentra aún “pendiente por determinar”.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 190 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la fiscalía agregó nueves denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 555 asesinatos y 2 mil 975 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 24 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,555 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,975 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 8,832 vehículos robados (18.7 diarios)
◉ 1,995 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 159 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 9.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 147 homicidios para un promedio de 6.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 24 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 423 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 975 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 328 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.7 diarios.