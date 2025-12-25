Informe diario: 7 homicidios y 9 vehículos robados el miércoles de Noche Buena en Sinaloa

Este miércoles 24 de diciembre se registraron siete homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia 5 de Mayo, otra en la colonia Santa Fe que además contaba con ficha de desaparición, una más en la colonia Tierra Blanca y otra en la colonia Antonio Toledo Corro que se trataba de un joven de 20 años. Asimismo, se reportó la localización de una mujer asesinada en la colonia Buenos Aires.

Otra persona falleció en un hospital, quien había recibido atención médica por hechos violentos registrados el 23 de diciembre en el fraccionamiento Villas del Cedro; la carpeta de investigación quedó registrada como homicidio doloso con la fecha del hecho.

Se informa también sobre la localización de una persona en la carretera El Vergel–Las Aguamitas, en Navolato, cuya causa de muerte se encuentra aún “pendiente por determinar”.

Con estos datos, diciembre se proyecta con 190 homicidios.