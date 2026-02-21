Informe diario: abaten a uno y detienen a otro en Villa del Real, Culiacán; 7 homicidios el viernes

Este viernes 20 de febrero se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó sólo seis.
En Culiacán, se registró el hallazgo de una persona asesinada en la colonia El Vallado, se llamaba Jaziel; otras más fue privada de la vida en la colonia 21 de Marzo, se llamaba Rey Ramón y tenía 37 años; dos jóvenes hombres murieron dentro de un vehículo tras un ataque a balazos en la colonia Infonavit Solidaridad; y una más perdió la vida tras un ataque en unas canchas deportivas en la Isla Musala, dejando además dos personas heridas. En Mazatlán, se reportó el hallazgo de una persona asesinada en el ejido El Walamo.
En un caso que no reportó la Fiscalía en su conteo diario, una mujer fue hallada asesinada dentro de un vehículo que fue atacado a balazos por la Maxipista Culiacán-Mazatlán a la altura del kilómetro 3+500, el conductor fue hallado malherido a unos metros del vehículo.
En otro hecho de alto impacto, un hombre fue abatido y otro detenido por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) tras un ataque a la policía estatal en Villa del Real, en Culiacán.
Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 160 homicidios. Y de acuerdo con los datos acumulados de enero y febrero de este año, 2026 ya proyecta como un peor año que 2025 en materia de homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó nueve denuncias en la zona centro.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 860 asesinatos y 3 mil 323 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 20 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,860 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,323 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 9,821 vehículos robados (18.5 diarios)
◉ 3,290 personas detenidas (6.3 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado 114 homicidios para un promedio de 5.7 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 20 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 591 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 323 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 321 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 16.1 diarios.