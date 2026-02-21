Informe diario: abaten a uno y detienen a otro en Villa del Real, Culiacán; 7 homicidios el viernes

Este viernes 20 de febrero se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó sólo seis.

En Culiacán, se registró el hallazgo de una persona asesinada en la colonia El Vallado, se llamaba Jaziel; otras más fue privada de la vida en la colonia 21 de Marzo, se llamaba Rey Ramón y tenía 37 años; dos jóvenes hombres murieron dentro de un vehículo tras un ataque a balazos en la colonia Infonavit Solidaridad; y una más perdió la vida tras un ataque en unas canchas deportivas en la Isla Musala, dejando además dos personas heridas. En Mazatlán, se reportó el hallazgo de una persona asesinada en el ejido El Walamo.

En un caso que no reportó la Fiscalía en su conteo diario, una mujer fue hallada asesinada dentro de un vehículo que fue atacado a balazos por la Maxipista Culiacán-Mazatlán a la altura del kilómetro 3+500, el conductor fue hallado malherido a unos metros del vehículo.

En otro hecho de alto impacto, un hombre fue abatido y otro detenido por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) tras un ataque a la policía estatal en Villa del Real, en Culiacán.

Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 160 homicidios. Y de acuerdo con los datos acumulados de enero y febrero de este año, 2026 ya proyecta como un peor año que 2025 en materia de homicidios.