Informe diario: arranca el año con 10 asesinatos, un hallazgo de restos óseos y 25 vehículos robados

Este jueves 1 de enero se registraron 10 homicidios en Sinaloa. En Navolato, una persona fue localizada asesinada en San Pedro. En Culiacán, dos personas, tío y sobrino, fueron asesinadas sobre la avenida Emiliano Zapata, en la sindicatura de Aguaruto; una más en la zona de Las Cribas de Acapulquito, también en Aguaruto; otra más asesinada en el fraccionamiento Zona Dorada, y quien contaba con ficha de búsqueda; y se reportó el fallecimiento de un hombre de nombre Cristobal, quien fuera atacado a balazos en la colonia Loma Rodriguera. En Mazatlán, dos personas fueron localizadas perseguidas y asesinadas en el fraccionamiento Urbi Villa del Real.

También se reportó el hallazgo de restos óseos humanos en un predio ubicado en las inmediaciones de la localidad de Las Palmas, sindicatura de Eldorado, en Culiacán.

En Mazatlán, una persona falleció luego de recibir atención médica a raíz de hechos violentos registrados el 19 de diciembre de 2025, cuya carpeta de investigación quedó registrada con la fecha en que ocurrieron los hechos y cuya causa de muerte se encuentra aún “pendiente por determinar”.

También se localizó sin vida a una persona en el poblado de Matatán, en Rosario, cuya causa de muerte permanece pendiente por determinar, según informó la Fiscalía.

Con estos datos, diciembre se proyecta con 341 homicidios.