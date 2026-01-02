Informe diario: arranca el año con 10 asesinatos, un hallazgo de restos óseos y 25 vehículos robados

Este jueves 1 de enero se registraron 10 homicidios en Sinaloa. En Navolato, una persona fue localizada asesinada en San Pedro. En Culiacán, dos personas, tío y sobrino, fueron asesinadas sobre la avenida Emiliano Zapata, en la sindicatura de Aguaruto; una más en la zona de Las Cribas de Acapulquito, también en Aguaruto; otra más asesinada en el fraccionamiento Zona Dorada, y quien contaba con ficha de búsqueda; y se reportó el fallecimiento de un hombre de nombre Cristobal, quien fuera atacado a balazos en la colonia Loma Rodriguera. En Mazatlán, dos personas fueron localizadas perseguidas y asesinadas en el fraccionamiento Urbi Villa del Real.
También se reportó el hallazgo de restos óseos humanos en un predio ubicado en las inmediaciones de la localidad de Las Palmas, sindicatura de Eldorado, en Culiacán.
En Mazatlán, una persona falleció luego de recibir atención médica a raíz de hechos violentos registrados el 19 de diciembre de 2025, cuya carpeta de investigación quedó registrada con la fecha en que ocurrieron los hechos y cuya causa de muerte se encuentra aún “pendiente por determinar”.
También se localizó sin vida a una persona en el poblado de Matatán, en Rosario, cuya causa de muerte permanece pendiente por determinar, según informó la Fiscalía.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 341 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 25 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 598 asesinatos y 2 mil 980 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 1 de enero de 2026 es de:
◉ 2,598 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,980 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,033 vehículos robados (18.8 diarios)
◉ 2,013 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 164 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.0 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 11 homicidios para un promedio de 11 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 1 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 436 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 980 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 25 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 25 diarios.