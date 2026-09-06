Informe diario: asesinan a un bebé en Culiacán; 6 homicidios y sin reporte de vehículos robados el sábado

Este sábado 5 de septiembre se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un bebé y un adulto fueron asesinados tras un ataque perpetrado en Prados del Sur, en Culiacán; otras dos personas resultaron heridas, entre ellas el agresor, quien murió entrada la medianoche. El menor se llamaba Juan Alejandro y tenía un año y 4 meses de edad.

Además, un hombre fue asesinado a balazos cuando circulaba en una motocicleta durante los primeros minutos del día en la colonia Renato Vega de Culiacán; fue identificado como Juan Carlos y tenía 40 años.

También en la capital, un ataque a balazos en un expendio de Las Estancias dejó un muerto y un herido; las víctimas se encontraban en un establecimiento ubicado sobre el Bulevar Las Torres cuando fueron atacadas; uno murió tras intentar escapar y otro quedó herido.

En Aguaruto, privaron de la libertad a hombre y dejaron a sus dos hijos en la plazuela de la sindicatura, en Culiacán; la víctima viajaba con los menores, de aproximadamente 2 y 3 años, cuando fue interceptada por sujetos armados; los niños quedaron bajo resguardo de la autoridad.Y en la colonia Felipe Ángeles, un hombre fue baleado sobre la Calle Manuel Gutiérrez Nájera; la víctima fue trasladada a un hospital en un vehículo particular; se desconoce su identidad.

Mientras tanto en Mazatlán, un hombre murió en el Hospital General tras ser baleado en la Invasión San Antonio; las detonaciones fueron reportadas en el cruce de las calles Fray Vicente Santa María y Fray Luis de Granada de la Invasión San Antonio; se llamaba Melquiades y tenía 56 años.

En otros hechos, una persecución policial terminó en un choque y dejó tres detenidos en Culiacán; elementos de la Policía Estatal Preventiva siguieron este sábado a los ocupantes de un Honda Civic hasta el sector Abastos, donde el vehículo se impactó contra una camioneta; traían dos pistolas y cartuchos útiles.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman siete casos en lo que va de Septiembre.