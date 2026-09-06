Informe diario: asesinan a un bebé en Culiacán; 6 homicidios y sin reporte de vehículos robados el sábado

Este sábado 5 de septiembre se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, un bebé y un adulto fueron asesinados tras un ataque perpetrado en Prados del Sur, en Culiacán; otras dos personas resultaron heridas, entre ellas el agresor, quien murió entrada la medianoche. El menor se llamaba Juan Alejandro y tenía un año y 4 meses de edad.
Además, un hombre fue asesinado a balazos cuando circulaba en una motocicleta durante los primeros minutos del día en la colonia Renato Vega de Culiacán; fue identificado como Juan Carlos y tenía 40 años.
También en la capital, un ataque a balazos en un expendio de Las Estancias dejó un muerto y un herido; las víctimas se encontraban en un establecimiento ubicado sobre el Bulevar Las Torres cuando fueron atacadas; uno murió tras intentar escapar y otro quedó herido.
En Aguaruto, privaron de la libertad a hombre y dejaron a sus dos hijos en la plazuela de la sindicatura, en Culiacán; la víctima viajaba con los menores, de aproximadamente 2 y 3 años, cuando fue interceptada por sujetos armados; los niños quedaron bajo resguardo de la autoridad.Y en la colonia Felipe Ángeles, un hombre fue baleado sobre la Calle Manuel Gutiérrez Nájera; la víctima fue trasladada a un hospital en un vehículo particular; se desconoce su identidad.
Mientras tanto en Mazatlán, un hombre murió en el Hospital General tras ser baleado en la Invasión San Antonio; las detonaciones fueron reportadas en el cruce de las calles Fray Vicente Santa María y Fray Luis de Granada de la Invasión San Antonio; se llamaba Melquiades y tenía 56 años.
En otros hechos, una persecución policial terminó en un choque y dejó tres detenidos en Culiacán; elementos de la Policía Estatal Preventiva siguieron este sábado a los ocupantes de un Honda Civic hasta el sector Abastos, donde el vehículo se impactó contra una camioneta; traían dos pistolas y cartuchos útiles.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman siete casos en lo que va de Septiembre.
Con estos datos, la proyección para septiembre es de 223 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 815 muertes violentas y 4 mil 406 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 5 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,815 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,406 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 12,429 vehículos robados (17.1 diarios)
◉ 3,924 personas detenidas (5.4 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 36 muertes violentas para un promedio de 7.2 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 5 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 088 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 406 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 52 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 10.4 diarios.