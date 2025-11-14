Informe diario: atacan a la Marina en Escuinapa; 6 homicidios, restos óseos y sin reporte de vehículos robados el jueves

Este jueves 13 de noviembre se registraron cinco homicidios en Sinaloa. En Culiacán, dos personas fueron asesinadas tras un ataque a balazos en la Vicente Lombardo Toledano; una más fue acribillada en la colonia Emiliano Zapata; y otra fue hallada en estado de descomposición y asesinada en Colinas de San Miguel. En Navolato, se registró el hallazgo de una persona asesinada y una más herida tras un ataque a balazos en la colonia Primera Ampliación, en Villa Juárez.
Otro hombre fue hallado asesinado y con un mensaje criminal en La Costerita.
También un colectivo de buscadoras localizó restos óseos en las inmediaciones del poblado Loma de Redo, en la sindicatura de Quila, municipio de Culiacán.
Por otro lado, en Escuinapa, al sur de Sinaloa, se registró una agresión a personal de la Marina que dejó varios elementos lesionados.
Con estos datos, noviembre se proyecta con 164 homicidios.
Por otro lado, el Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 331 asesinatos y 2 mil 783 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 13 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,331 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,783 personas privadas de la libertad (6.5 diarios)
◉ 8,230 vehículos robados (19.2 diarios)
◉ 1,884 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 158 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 71 homicidios para un promedio de 5.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 12 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 225 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 783 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 182 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14 diarios.