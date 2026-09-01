Informe diario: capturan a 4 colombianos y 2 cubanos en Rosario; 4 homicidios, 2 feminicidios y 16 vehículos robados el lunes

Este lunes 31 de agosto se registraron cuatro homicidios dolosos y 2 feminicidios en Sinaloa. En Culiacán, un hombre fue asesinado en la colonia Toledo Corro y otro fue acribillado en un abarrote de la Lázaro Cárdenas, se llamaba Paul Alan y tenía 47 años.

Mientras que en Mazatlán, un hombre fue asesinado de varios disparos en el fraccionamiento Puesta del Sol; al parecer en cuanto se escucharon disparos y los vecinos se resguardaron y al salir a la calle hallaron al hombre sin vida.

Otro asesinato registrado en el puerto fue el de una mujer a quien le quitaron la vida a balazos en la colonia Tercera Ampliación de Urias, no ha sido identificada hasta ahora.

También, el cuerpo de un hombre con impactos de arma de fuego fue hallado en la autopista Mazatlán-Culiacán; automovilistas reportaron sobre el bulto con forma de una persona tirada a un costado de la autopista; no ha sido identificado.

Tras un mes de agonía, murió Cecilia, la adulta mayor lesionada durante un asalto en su domicilio, en Guasave; falleció la mañana de este lunes tras más de un mes de convalecencia en el IMSS. El agresor, quien irrumpió en su domicilio en el sector Centro, continúa libre pese a estar identificado en video.

En otros hechos, las autoridades detuvieron a un grupo armado en Rosario: cuatro son originarios de Colombia y dos de Cuba; las detenciones se concretaron en el poblado de Agua Verde, luego de que los uniformados detectaron al comando armado en un domicilio de dicha localidad

Con estos datos, agosto cerró con 152 muertes violentas.