Informe diario: capturan a 4 colombianos y 2 cubanos en Rosario; 4 homicidios, 2 feminicidios y 16 vehículos robados el lunes

Este lunes 31 de agosto se registraron cuatro homicidios dolosos y 2 feminicidios en Sinaloa. En Culiacán, un hombre fue asesinado en la colonia Toledo Corro y otro fue acribillado en un abarrote de la Lázaro Cárdenas, se llamaba Paul Alan y tenía 47 años.
Mientras que en Mazatlán, un hombre fue asesinado de varios disparos en el fraccionamiento Puesta del Sol; al parecer en cuanto se escucharon disparos y los vecinos se resguardaron y al salir a la calle hallaron al hombre sin vida.
Otro asesinato registrado en el puerto fue el de una mujer a quien le quitaron la vida a balazos en la colonia Tercera Ampliación de Urias, no ha sido identificada hasta ahora.
También, el cuerpo de un hombre con impactos de arma de fuego fue hallado en la autopista Mazatlán-Culiacán; automovilistas reportaron sobre el bulto con forma de una persona tirada a un costado de la autopista; no ha sido identificado.
Tras un mes de agonía, murió Cecilia, la adulta mayor lesionada durante un asalto en su domicilio, en Guasave; falleció la mañana de este lunes tras más de un mes de convalecencia en el IMSS. El agresor, quien irrumpió en su domicilio en el sector Centro, continúa libre pese a estar identificado en video.
En otros hechos, las autoridades detuvieron a un grupo armado en Rosario: cuatro son originarios de Colombia y dos de Cuba; las detenciones se concretaron en el poblado de Agua Verde, luego de que los uniformados detectaron al comando armado en un domicilio de dicha localidad
Con estos datos, agosto cerró con 152 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 14 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 779 muertes violentas y 4 mil 315 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,779 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,315 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,377 vehículos robados (17.1 diarios)
◉ 3,908 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 152 muertes violentas para un promedio de 4.9 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 069 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 315 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 273 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.8 diarios.