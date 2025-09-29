Informe diario: cierra semana 55 con 36 homicidios, 9% más que la anterior; y 131 vehículos robados

Este domingo 28 de septiembre se registraron siete homicidios en Sinaloa. En Navolato, una persona fue localizada sin vida en la colonia La Arrocera; mientras que en Culiacán, una persona fue localizada asesinada dentro de su casa en la colonia Ampliación 5 de Febrero y otra más en la colonia Concepción, en la localidad Campo El Diez.

En Eldorado, Culiacán, una persona fue hallada asesinada a golpes en la colonia La Aviación; en Salvador Alvarado, una persona fue localizada asesinada en Guamúchil.

También, en un vehículo ubicado en Villa Juárez, Navolato, fueron localizadas dos extremidades superiores sujetadas con esposas.

Se informa también sobre el fallecimiento de una mujer que se encontraba recibiendo atención médica en un hospital, a raíz de un ataque a balazos el 26 de septiembre en la colonia Ignacio Allende, en Culiacán.

De igual manera, otra persona murió en una clínica, derivado de un ataque a balazos en la colonia Guadalupe, también en Culiacán.

Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 149, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.