Informe diario: cierra semana 55 con 36 homicidios, 9% más que la anterior; y 131 vehículos robados

Este domingo 28 de septiembre se registraron siete homicidios en Sinaloa. En Navolato, una persona fue localizada sin vida en la colonia La Arrocera; mientras que en Culiacán, una persona fue localizada asesinada dentro de su casa en la colonia Ampliación 5 de Febrero y otra más en la colonia Concepción, en la localidad Campo El Diez.
En Eldorado, Culiacán, una persona fue hallada asesinada a golpes en la colonia La Aviación; en Salvador Alvarado, una persona fue localizada asesinada en Guamúchil.
También, en un vehículo ubicado en Villa Juárez, Navolato, fueron localizadas dos extremidades superiores sujetadas con esposas.
Se informa también sobre el fallecimiento de una mujer que se encontraba recibiendo atención médica en un hospital, a raíz de un ataque a balazos el 26 de septiembre en la colonia Ignacio Allende, en Culiacán.
De igual manera, otra persona murió en una clínica, derivado de un ataque a balazos en la colonia Guadalupe, también en Culiacán.
Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 149, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.
Por otro lado, la Fiscalía agregó dos nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 080 asesinatos y 2 mil 027 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 28 de septiembre de 2025 es de:
◉ 2,080 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,027 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
◉ 7,439 vehículos robados (19.4 diarios)
◉ 1,763 personas detenidas (4.6 diarios)
◉ 119 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 139 homicidios para un promedio de 5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 26 de septiembre de 2025 se han abierto 2 mil 027 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 561 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 20 diarios.