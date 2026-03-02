Informe diario: cierra semana con 28 homicidios, 36% menos que la anterior; también se robaron 103 vehículos

El Secretariado Federal agregó 52 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 901 asesinatos y 3 mil 348 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 1 de marzo de 2026 es de: ◉ 2,901 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 3,348 personas privadas de la libertad (6.2 diarios) ◉ 9,986 vehículos robados (18.5 diarios) ◉ 3,310 personas detenidas (6.1 diarios) ◉ 170 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.1 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 9 homicidios para un promedio de 9 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 1 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 609 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 348 denuncias ante la FGE.