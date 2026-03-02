Informe diario: cierra semana con 28 homicidios, 36% menos que la anterior; también se robaron 103 vehículos

Este domingo 1 de marzo se registraron siete homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, dos hombres fueron asesinados a balazos dentro de un vehículo Sentra color blanco en la carretera Los Mochis–Culiacán, en el tramo conocido como La Costerita, ambos portaban armas y fueron identificados como Julio César y Ángel Miguel.
Dos personas más fueron halladas asesinadas entre el Bulevar Santa Fe y Privada del Real, uno estaba dentro de una camioneta SUV y el otro unos metros adelante; otra persona fue hallada asesinada en la carretera Culiacán–Imala, a la altura de Las Aguamitas. También se reportó el hallazgo de una persona asesinada en una llantera de la colonia Ricardo Flores Magón, en Mazatlán, y otra más fue asesinada en la localidad Rincón del Verde, en Escuinapa.
La Fiscalía informó también sobre la localización de restos óseos en un predio ubicado en la sindicatura de La Noria, en Mazatlán.
Por otro lado, el colectivo de buscadoras Por las Voces Sin Justicia y la Fiscalía del Estado reportaron la localización y trabajos de una nueva fosa en la zona de El Verde, Concordia, de acuerdo con versiones de las buscadoras se registró el hallazgo positivo de un cuerpo hasta ahora.
Con estos datos, marzo proyecta para cerrar con 279 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 52 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 901 asesinatos y 3 mil 348 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 1 de marzo de 2026 es de:
◉ 2,901 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,348 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,986 vehículos robados (18.5 diarios)
◉ 3,310 personas detenidas (6.1 diarios)
◉ 170 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo se han registrado 9 homicidios para un promedio de 9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 1 de marzo de 2026 se han abierto 2 mil 609 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 348 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en marzo se han registrado 52 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 52 diarios.