Informe diario: cierra semana con 32 muertes violentas, 32% menos que la anterior; también se robaron 49 vehículos, 7 diarios

Este domingo 15 de noviembre se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa, además del hallazgo de un cuerpo en Ahome. En Mazatlán, un hombre perdió la vida y cuatro personas más resultaron heridas tras un ataque registrado al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Primero de Mayo, en la Colonia 12 de Mayo. Entre las personas lesionadas se encuentra una mujer identificada como Lidia, de 20 años de edad, quien junto con los demás heridos fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

También, otro ataque armado contra asistentes de una fiesta dejó como saldo un hombre sin vida y al menos dos personas heridas en la colonia Pueblo Nuevo, en Mazatlán. El hecho se registró a las 00:40 horas de este domingo sobre la calle Estado de Occidente, entre las calles Coronel Medina y Centauro del Norte.

Mientras que en Culiacán, un hombre que permanece sin identificar perdió la vida en un hospital, luego de ser víctima de un ataque a balazos durante la madrugada de este domingo en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al sur de la ciudad. La agresión fue reportada a las autoridades aproximadamente a las 03:30 de este 15 de noviembre, sin embargo, el hombre habría sido trasladado al hospital hasta las 05:30 horas.

Luego, un hombre identificado como Miguel, de 55 años de edad, fue víctima de un ataque a balazos durante la noche de este domingo, en la colonia El Mirador, al norte de Culiacán. La persona fue trasladada hacia un hospital por paramédicos de Cruz Roja Mexicana, con heridas que se reportaron como leves. El hecho se registró ante los números de emergencia alrededor de las 20:30 horas de este 15 de noviembre, en el cruce de la calle Mar Negro y Galaxia.

Además, un hombre fue encontrado sin vida durante este domingo 15 de noviembre a la orilla de la carretera La 50, en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato. El fallecido fue identificado en el lugar como Felipe Anastasio, de 33 años de edad.

En el mismo sentido, el cuerpo de un hombre fue hallado a orillas de la carretera México 15 en el Valle del Carrizo. La víctima, que permanece en calidad de desconocida, fue localizada la madrugada de este domingo sobre la rúa federal a la altura del Poblado 7.

En otros hechos, dos hombres que eran mantenidos privados de su libertad fueron liberados y dos presuntos responsables de su retención fueron detenidos en la colonia Flores Magón, en Mazatlán. El operativo se registró a las 18:00 horas, sobre la calle Azahar, entre las calles Flor de Mayo y Gardenias, donde fue detectada una casa en la que mantenían privados de su libertad a dos hombres.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman diez casos en noviembre para un promedio de 0.67 mujeres asesinadas por día.