Informe diario: confirman al menos 7 cuerpos en fosa de Concordia; cierra semana con 39 homicidios, 95% más que la semana pasada

Este domingo 8 de febrero se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa. Una persona falleció en un hospital, luego de recibir atención médica por hechos registrados en la colonia Lomas del Magisterio, en Culiacán. También se localizó a una persona asesinada sobre la carretera Culiacán–Eldorado, en Culiacán. En Elota, una persona fue localizada desmembrada dentro de una hielera y con un mensaje criminal sobre la autopista Mazatlán–Culiacán.
También un colectivo de buscadoras realizó el hallazgo de una osamenta en el ejido Cofradía de la Loma, en Navolato.
Por otro lado, en seguimiento al caso de la fosa de Concordia, el colectivo de buscadoras Sabueso Guerreras informó de al menos siete cuerpos hallados en ese sitio, tres de los cuales ya han sido identificados como parte de los diez mineros desaparecidos desde el pasado 23 de enero.
También las autoridades informaron de la identificación de los restos de la expolicía municipal Hendricka María Derks hallados en una fosa de El Bolsón, en Navolato; quien había sido privada de la libertad desde el pasado 22 de marzo de 2025.
En otros hechos de alto impacto, una mujer resultó herida a balazos en la colonia CNOP de Culiacán.
Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 147 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 24 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 788 asesinatos y 3 mil 290 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 8 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,788 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,290 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,631 vehículos robados (18.6 diarios)
◉ 3,284 personas detenidas (6.4 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado 42 homicidios para un promedio de 5.3 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 8 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 560 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 190 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 126 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.8 diarios.