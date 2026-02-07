Informe diario: confirman cuerpos en fosa de Concordia; 4 homicidios, 1 hallazgo de restos y 32 vehículos robados el viernes

Este viernes 6 de febrero se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue hallada asesinada a la altura del poblado La Campana; otro hombre, de nombre Aldrin Isaac, fue asesinado en el fraccionamiento Lomas de San Isidro; y una mujer de nombre Dulce fue asesinada dentro de su auto en la colonia Rincón Real. En Escuinapa, un hombre de nombre Arnulfo de 76 años localizado asesinado dentro de su camioneta en el ejido La Campana.

También el colectivo Sabuesos Guerreras confirmó el hallazgo de restos óseos por el bulevar Las Torres, en Culiacán.

Por otro lado, y tras 36 horas de trabajos en el sitio, la FGR confirmó el hallazgo de cuerpos y restos humanos en la fosa clandestina de El Verde, Concordia; y confirmó también que uno de los cuerpos hallados, sin precisar cuántos más hay, tiene características similares a uno de los mineros desaparecidos desde el pasado 23 de enero.

En ese sentido, la FGR confirmó que atrajo el caso de los mineros y que los trabajos en la fosa continuarán.

Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 98 homicidios.