Informe diario: confirman cuerpos en fosa de Concordia; 4 homicidios, 1 hallazgo de restos y 32 vehículos robados el viernes

Este viernes 6 de febrero se registraron cuatro homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue hallada asesinada a la altura del poblado La Campana; otro hombre, de nombre Aldrin Isaac, fue asesinado en el fraccionamiento Lomas de San Isidro; y una mujer de nombre Dulce fue asesinada dentro de su auto en la colonia Rincón Real. En Escuinapa, un hombre de nombre Arnulfo de 76 años localizado asesinado dentro de su camioneta en el ejido La Campana.
También el colectivo Sabuesos Guerreras confirmó el hallazgo de restos óseos por el bulevar Las Torres, en Culiacán.
Por otro lado, y tras 36 horas de trabajos en el sitio, la FGR confirmó el hallazgo de cuerpos y restos humanos en la fosa clandestina de El Verde, Concordia; y confirmó también que uno de los cuerpos hallados, sin precisar cuántos más hay, tiene características similares a uno de los mineros desaparecidos desde el pasado 23 de enero.
En ese sentido, la FGR confirmó que atrajo el caso de los mineros y que los trabajos en la fosa continuarán.
Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 98 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 32 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 767 asesinatos y 3 mil 289 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 6 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,767 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,289 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,602 vehículos robados (18.6 diarios)
◉ 3,283 personas detenidas (6.4 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado 21 homicidios para un promedio de 3.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 6 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 546 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 189 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 102 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 17 diarios.