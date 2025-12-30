Informe diario: cumple Fiscalía 10 días sin actualizar datos de robo de vehículo en Plataforma México; 4 homicidios el lunes

Este lunes 29 de diciembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán, dos personas fueron asesinadas tras un ataque a balazos en la colonia Pemex, hecho que dejó además otras cuatro personas heridas; además, otra persona falleció en un hospital tras resultar herida en un atentado registrado en la colonia Libertad, donde dos hombres más resultaron heridos. En Ahome, una persona fue localizada asesinada con arma blanca en la colonia Narciso Mendoza, en Los Mochis.
Ya por la noche, las autoridades aseguraron un vehículo blindado y armas largas en un domicilio del sector Portalegre, en Culiacán.
Por otro lado, las autoridades informaron además de la detención de seis personas tras operativos en los municipios de Escuinapa y Elota, al sur de Sinaloa, donde además aseguraron un vehículo con blindaje artesanal y diverso armamento y cargadores.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 180 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos y cumple 10 días consecutivos sin que la Fiscalía de Sinaloa actualice los datos en Plataforma México.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 576 asesinatos y 2 mil 979 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 29 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,576 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,979 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 8,863 vehículos robados (18.6 diarios)
◉ 2,007 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 161 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 164 homicidios para un promedio de 5.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 29 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 436 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 979 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 359 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 12.4 diarios.