Este lunes 16 de noviembre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa pero la FGE reportó solo cuatro. En Culiacán, una cubeta con una cabeza humana en su interior fue abandonada en la entrada al estacionamiento de un supermercado en la colonia La Campiña. De acuerdo con reportes, el contenedor fue dejado aproximadamente a las 16:30 horas de este 16 de noviembre, sobre el bulevar Doctor Mora, esquina con la calle De Los Álamos.

Más tarde, mataron a joven de 18 años en la colonia El Mirador, en Culiacán. Irving Gerardo, de 18 años, fue localizado sin vida sobre la calle Carmen Serdán, en una zona de difícil acceso, tras reportes de disparos.

También se reportó que dos trabajadores de un centro de rehabilitación fueron privados de la libertad por hombres armados que irrumpieron en el establecimiento la noche del domingo 15 de noviembre, en la Colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán. Las víctimas fueron identificadas como José Roberto, de 31 años, y Luis Felipe, de 33, quienes laboraban en el centro de rehabilitación Tratamiento Esperanza Vive AC, ubicado sobre la calle Presidente Mariano Paredes, entre las avenidas Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines.

En Escuinapa, un hombre fue asesinado a balazos mientras reparaba una motocicleta en el Centro de Escuinapa. Aunque no ha sido identificado oficialmente, en el sitio se señaló que podría tratarse de Antonio, conocido como “Toño”, quien presuntamente realizaba trabajos de reparación a una motocicleta cuando fue atacado.

También, un hombre que resultó herido en un puesto de mariscos del Infonavit Playas en Mazatlán, murió posteriormente.

Además, un hombre resultó herido tras ser atacado con disparos de arma de fuego en la colonia Casa Redonda, en Mazatlán. El hecho ocurrió a las 14:00 horas, en la esquina de las calles Puerto Tampico y San José del Cabo, donde de acuerdo a los primeros reportes, hombres armados se acercaron a su víctima y le dispararon en varias ocasiones, para de inmediato darse a la fuga.

Mientras que en Mazatlán, un ataque armado dejó un hombre sin vida y dos heridos en el Fraccionamiento Los Magueyes, en Mazatlán, poco antes de la medianoche. Jesús, de 35 años, es el hombre que perdió la vida, mientras que otro, de 40 años, fue trasladado a un hospital.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman diez casos en noviembre para un promedio de 0.63 mujeres asesinadas por día.