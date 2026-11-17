Este lunes 16 de noviembre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa pero la FGE reportó solo cuatro. En Culiacán, una cubeta con una cabeza humana en su interior fue abandonada en la entrada al estacionamiento de un supermercado en la colonia La Campiña. De acuerdo con reportes, el contenedor fue dejado aproximadamente a las 16:30 horas de este 16 de noviembre, sobre el bulevar Doctor Mora, esquina con la calle De Los Álamos.
Más tarde, mataron a joven de 18 años en la colonia El Mirador, en Culiacán. Irving Gerardo, de 18 años, fue localizado sin vida sobre la calle Carmen Serdán, en una zona de difícil acceso, tras reportes de disparos.
También se reportó que dos trabajadores de un centro de rehabilitación fueron privados de la libertad por hombres armados que irrumpieron en el establecimiento la noche del domingo 15 de noviembre, en la Colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán. Las víctimas fueron identificadas como José Roberto, de 31 años, y Luis Felipe, de 33, quienes laboraban en el centro de rehabilitación Tratamiento Esperanza Vive AC, ubicado sobre la calle Presidente Mariano Paredes, entre las avenidas Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines.
En Escuinapa, un hombre fue asesinado a balazos mientras reparaba una motocicleta en el Centro de Escuinapa. Aunque no ha sido identificado oficialmente, en el sitio se señaló que podría tratarse de Antonio, conocido como “Toño”, quien presuntamente realizaba trabajos de reparación a una motocicleta cuando fue atacado.
También, un hombre que resultó herido en un puesto de mariscos del Infonavit Playas en Mazatlán, murió posteriormente.
Además, un hombre resultó herido tras ser atacado con disparos de arma de fuego en la colonia Casa Redonda, en Mazatlán. El hecho ocurrió a las 14:00 horas, en la esquina de las calles Puerto Tampico y San José del Cabo, donde de acuerdo a los primeros reportes, hombres armados se acercaron a su víctima y le dispararon en varias ocasiones, para de inmediato darse a la fuga.
Mientras que en Mazatlán, un ataque armado dejó un hombre sin vida y dos heridos en el Fraccionamiento Los Magueyes, en Mazatlán, poco antes de la medianoche. Jesús, de 35 años, es el hombre que perdió la vida, mientras que otro, de 40 años, fue trasladado a un hospital.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman diez casos en noviembre para un promedio de 0.63 mujeres asesinadas por día.
Con estos datos, noviembre proyecta para cerrar con 171 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó seis nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 224 muertes violentas y 4 mil 656 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 16 de noviembre de 2026 es de:
◉ 4,224 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,656 personas privadas de la libertad (5.8 diarios)
◉ 12,932 vehículos robados (16.2 diarios)
◉ 4,095 personas detenidas (5.1 diarios)
◉ 221 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 91 muertes violentas para un promedio de 5.7 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 16 de noviembre de 2026 se han abierto 3 mil 223 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 656 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 101 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 6.3 diarias.