Informe diario: detienen a 10 tras balaceras en Escuinapa, entre ellos un estadunidense; 8 homicidios y 9 vehículos robados el jueves

Este jueves 26 de agosto se registraron ocho homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo siete. En Culiacán, dos personas fueron asesinadas en la colonia Adolfo López Mateos, fueron identificados como Eladio y Andrés; y una más en la colonia Nuevo México, se llamaba Eduardo y tenía 60 años.
En Mazatlán, tres hombres, un padre y sus dos hijos, fueron asesinados a balazos en un taller en la colonia Estero; fueron identificados como Julio, de 54 años; José Gabriel, de 26, y Fernando, de 22.
En Escuinapa, una persona fue localizada asesinada sobre la carretera estatal Escuinapa–Teacapán tras el reporte de detonaciones en diversas partes del municipio. Al lugar acudieron los autoridades que detuvieron a siete civiles armados en una primera acción y a otros tres, entre ellos un estadunidense, en una acción posterior.
En Rosario, una mujer fue hallada asesinada por la mañana en las inmediaciones de Agua Verde pero su caso no fue incluido en el reporte diario de la Fiscalía de Sinaloa.
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 154 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó nueve nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 761 muertes violentas y 4 mil 313 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 27 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,761 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,313 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,333 vehículos robados (17.2 diarios)
◉ 3,895 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 134 muertes violentas para un promedio de 5.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 27 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 069 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 313 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 229 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.5 diarios.