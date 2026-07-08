Informe diario: detienen a 4 en Culiacán y omiten abatido; 5 homicidios y 10 vehículos robados el martes

Este martes 7 de julio se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona murió tras ser tacada a balazos en la colonia Salvador Alvarado, se llamaba Kevin Geovanni y tenía 34 años. En Concordia, dos personas fueron localizadas privadas de la vida en San Juan Jacobo.

Otra persona murió en un hospital tras resultar herida el 4 de julio de 2026 en la colonia Lombardo Toledano, en Culiacán. El caso quedó registrado en carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso con la fecha de los hechos según la FGE. La víctima respondía al nombre de Ricardo.

También se informó sobre el fallecimiento de una persona en un nosocomio, quien había ingresado herida por hechos registrados el 2 de julio del presente año en la colonia Infonavit Cañadas, en Culiacán; la víctima se llamaba Adrián y tenía 21 años.

En otros hechos, un operativo de las autoridades dejó cuatro detenidos y un hombre abatido en el sector Humaya de Culiacán; sin embargo, ni la SSP ni la FGE han confirmado ni proporcionado información del occiso.

En otro operativo, las autoridades aseguraron más de 5 mil cartuchos y 20 explosivos tras atender el reporte de un ataque armado en el Fraccionamiento Misiones de Mazatlán; no hubo detenidos.

En otros hechos, un hombre fue privado de la libertad frente a una taquería de la Colonia Las Quintas en Culiacán; en el lugar quedó un vehículo abandonado.

Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 151 muertes violentas.