Informe diario: detienen a 4 en Culiacán y omiten abatido; 5 homicidios y 10 vehículos robados el martes

Este martes 7 de julio se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona murió tras ser tacada a balazos en la colonia Salvador Alvarado, se llamaba Kevin Geovanni y tenía 34 años. En Concordia, dos personas fueron localizadas privadas de la vida en San Juan Jacobo.
Otra persona murió en un hospital tras resultar herida el 4 de julio de 2026 en la colonia Lombardo Toledano, en Culiacán. El caso quedó registrado en carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso con la fecha de los hechos según la FGE. La víctima respondía al nombre de Ricardo.
También se informó sobre el fallecimiento de una persona en un nosocomio, quien había ingresado herida por hechos registrados el 2 de julio del presente año en la colonia Infonavit Cañadas, en Culiacán; la víctima se llamaba Adrián y tenía 21 años.
En otros hechos, un operativo de las autoridades dejó cuatro detenidos y un hombre abatido en el sector Humaya de Culiacán; sin embargo, ni la SSP ni la FGE han confirmado ni proporcionado información del occiso.
En otro operativo, las autoridades aseguraron más de 5 mil cartuchos y 20 explosivos tras atender el reporte de un ataque armado en el Fraccionamiento Misiones de Mazatlán; no hubo detenidos.
En otros hechos, un hombre fue privado de la libertad frente a una taquería de la Colonia Las Quintas en Culiacán; en el lugar quedó un vehículo abandonado.
Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 151 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó diez nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 523 muertes violentas y 4 mil 136 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 6 de julio de 2026 es de:
◉ 3,523 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,136 personas privadas de la libertad (6.1 diarios)
◉ 11,914 vehículos robados (17.9 diarios)
◉ 3,705 personas detenidas (5.6 diarios)
◉ 205 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 34 muertes violentas para un promedio de 4.9 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 7 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 954 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 136 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en julio se han registrado 80 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 11.4 diarios.