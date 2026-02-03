Informe diario: detienen a participante en atentado a diputados; 5 homicidios y 5 vehículos robados el lunes

Este lunes 2 de febrero se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa. En Navolato, un joven de nombre Ventura que vestía chaleco táctico fue asesinado en Villa Juárez. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Villa Colonial, del sector Barrancos. Mientras que en Escuinapa, se localizó a una persona asesinada a un costado de la carretera Tepic–Mazatlán, en la localidad de Tecualilla.
En San Ignacio, una persona más privada de la vida fue ubicada en un camino de terracería ubicado en el poblado El Tule. Y en Elota, se reporta la localización de una persona asesinada y desmembrada en la carretera estatal La Cruz – Potrerillos, a la que le dejaron un mensaje criminal.
Por otro lado, el Secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch informó de la detención de Jesús Emir “N”, presunto implicado en el atentado a los diputados locales de Movimiento Ciudadano en Culiacán, a quien se le aseguró también droga y un arma. Emir fue militante priista y trabajador del Ayuntamiento de Culiacán.
También, el propio García Harfuch informó de la detención de 16 personas en posesión de armas y vehículos en distintos operativos en Culiacán y Navolato.
Con estos datos, febrero proyecta cerrar con 112 homicidios.
El Secretariado Federal agregó cinco nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 754 asesinatos y 3 mil 179 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 2 de febrero de 2026 es de:
◉ 2,754 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,179 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 9,514 vehículos robados (18.6 diarios)
◉ 3,276 personas detenidas (6.4 diarios)
◉ 169 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en febrero se han registrado ocho homicidios para un promedio de cuatro diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 2 de febrero de 2026 se han abierto 2 mil 546 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 179 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en febrero se han registrado 14 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de siete diarios.