Informe diario: estalla guerra en Escuinapa y deja 5 muertos; 10 homicidios y 13 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 17 de diciembre se registraron diez homicidios en Sinaloa. En Culiacán, dos personas fueron asesinadas en la colonia Nuevo Culiacán, uno de ellos exagente de la Fiscalía de Sinaloa; además, una persona falleció en un hospital tras resultar herida en un ataque a balazos en la colonia Rosario Uzarraga, y otra fue encontrada asesinada en la colonia Rincón del Valle.
En Escuinapa una jornada matutina de violencia dejó vehículos incendiados y los cuerpos de tres personas en la colonia Insurgentes y dos más calcinados en los vehículos que participaron en el enfrentamiento, hechos que quedaron asentados en carpeta de investigación de la Fiscalía por el delito de homicidio por enfrentamiento. Como consecuencia de esos hechos, la carretera Tepic-Mazatlán permaneció bloqueada por cerca de 12 horas hasta que las autoridades la liberaron.
Además, en Hacienda de Urías de Mazatlán, un ataque a balazos dejó a un motociclista asesinado pero la Fiscalía informó que la causa de muerte “permanece pendiente por determinar”.
Con estos datos, diciembre se proyecta con 144 homicidios.
El Secretariado Federal no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó 13 denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 487 asesinatos y 2 mil 957 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 17 de diciembre de 2025 es de:
◉ 2,487 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 2,951 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 8,721 vehículos robados (18.8 diarios)
◉ 1,982 personas detenidas (4.3 diarios)
◉ 159 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 79 homicidios para un promedio de 4.6 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 17 de diciembre de 2025 se han abierto 2 mil 402 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 957 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 217 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 12.8 diarios.