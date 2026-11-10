Informe diario: Gobierno del Estado y Gabinete de Seguridad firman convenio; 3 homicidios, 2 feminicidios y 10 vehículos robados el lunes

Este lunes 9 de noviembre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos dos feminicidios. En Culiacán, un hombre fue localizado asesinado a balazos junto a un canal de riego en La Higuerita; José Ángel, 38 años, fue encontrado a un costado del canal, junto a una motocicleta en la que presuntamente circulaba.
En Mazatlán, asesinaron a Claudia Guadalupe a balazos en la colonia Gabriel Leyva. Dos hombres armados que circulaban en una motocicleta dispararon contra la mujer cuando caminaba sobre la banqueta, frente al acceso al Club Naval de la Cuarta Región Naval.
Por la noche, asesinaron a un hombre a balazos al llegar a su domicilio en la colonia Agustina Ramírez, en Villa Unión, Mazatlán. El vecino apenas descendió de su camioneta cuando hombres armados que ya lo esperaban, le dispararon hasta verlo caer; no ha sido identificado.
En Concordia, un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano, tras una persecución, dejó como saldo un hombre sin vida y dos menores de edad heridos como víctimas colaterales, tres personas detenidas, armas, una camioneta y dos motocicletas incautadas. El enfrentamiento se reportó a las 09:15 horas, en calles de la colonia Ladrillera.
En otros hechos, el Gabinete de Seguridad Federal estuvo en Mazatlán para firmar un convenio de fortalecimiento de la estrategia para reducir la violencia con el Gobierno del Estado. El convenio incluye la inversión de 900 millones de pesos en equipamiento, vehículos y tecnología, así como capacitación policial.
En Guasave, Diana Lizeth murió tras una presunta agresión con raticida por lo que la FGE investiga a su ex pareja. La joven de 23 años, vecina de El Retiro, Batamote, pereció en el Hospital General tras dos días internada en estado crítico; el sospechoso sobrevivió a la ingesta del químico y las autoridades evalúan la línea de feminicidio.
Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman ocho casos en noviembre para un promedio de 0.89 mujeres asesinadas por día.
Con estos datos, noviembre proyecta para cerrar con 197 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó diez nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 192 muertes violentas y 4 mil 644 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 9 de noviembre de 2026 es de:
◉ 4,192 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,644 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,887 vehículos robados (16.3 diarios)
◉ 4,078 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 221 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 7.3 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 59 muertes violentas para un promedio de 6.6 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 9 de noviembre de 2026 se han abierto 3 mil 205 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 644 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículo
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 56 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 6.2 diarias.