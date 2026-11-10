Informe diario: Gobierno del Estado y Gabinete de Seguridad firman convenio; 3 homicidios, 2 feminicidios y 10 vehículos robados el lunes

Este lunes 9 de noviembre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa, entre ellos dos feminicidios. En Culiacán, un hombre fue localizado asesinado a balazos junto a un canal de riego en La Higuerita; José Ángel, 38 años, fue encontrado a un costado del canal, junto a una motocicleta en la que presuntamente circulaba.

En Mazatlán, asesinaron a Claudia Guadalupe a balazos en la colonia Gabriel Leyva. Dos hombres armados que circulaban en una motocicleta dispararon contra la mujer cuando caminaba sobre la banqueta, frente al acceso al Club Naval de la Cuarta Región Naval.

Por la noche, asesinaron a un hombre a balazos al llegar a su domicilio en la colonia Agustina Ramírez, en Villa Unión, Mazatlán. El vecino apenas descendió de su camioneta cuando hombres armados que ya lo esperaban, le dispararon hasta verlo caer; no ha sido identificado.

En Concordia, un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano, tras una persecución, dejó como saldo un hombre sin vida y dos menores de edad heridos como víctimas colaterales, tres personas detenidas, armas, una camioneta y dos motocicletas incautadas. El enfrentamiento se reportó a las 09:15 horas, en calles de la colonia Ladrillera.

En otros hechos, el Gabinete de Seguridad Federal estuvo en Mazatlán para firmar un convenio de fortalecimiento de la estrategia para reducir la violencia con el Gobierno del Estado. El convenio incluye la inversión de 900 millones de pesos en equipamiento, vehículos y tecnología, así como capacitación policial.

En Guasave, Diana Lizeth murió tras una presunta agresión con raticida por lo que la FGE investiga a su ex pareja. La joven de 23 años, vecina de El Retiro, Batamote, pereció en el Hospital General tras dos días internada en estado crítico; el sospechoso sobrevivió a la ingesta del químico y las autoridades evalúan la línea de feminicidio.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman ocho casos en noviembre para un promedio de 0.89 mujeres asesinadas por día.