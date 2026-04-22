Informe diario: más de 100 detenidos en la última semana; 6 homicidios, 1 osamenta y sin reporte de vehículos robados el martes

Este lunes 21 de abril se registraron seis homicidios dolosos en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la sindicatura de Costa Rica; otro hombre de nombre Gilberto murió tras un ataque a balazos en un taller de la colonia San Rafael, donde también resultó otra persona herida; dos personas más fueron halladas envueltas y asesinadas en la carretera La 20, en la sindicatura de Costa Rica y aún permanecen sin ser identificadas; una más, en la conocida como “La Y” de la carretera Loma de Rodriguera–Tepuche, fue identificado como Antonio de 35 años; y otra más, ya por la noche, en Bachigualato.
También se informó sobre el hallazgo de una osamenta en la presa Eustaquio Buelna, en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado.
Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública informó de la detención de al menos 100 personas y 97 vehículos recuperados en la última semana en diversos operativos.
Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 121 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía estatal agregó cinco denuncias.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 119 asesinatos y 3 mil 668 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 21 de abril de 2026 es de:
◉ 3,119 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 3,668 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
◉ 10,745 vehículos robados (18.2 diarios)
◉ 3,511 personas detenidas (5.9 diarios)
◉ 184 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril se han registrado 85 homicidios para un promedio de 4.0 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de abril de 2026 se han abierto 2 mil 771 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 668 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en abril se han registrado 284 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.5 diarios.