Este martes 17 de noviembre se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa y tres feminicidios. En Culiacán, un empleado de un establecimiento de venta de carnitas y chicharrones fue asesinado a balazos la tarde de este martes 17 de noviembre en la colonia Agrarista Mexicana, en el sector La Lima, al oriente de la ciudad. La víctima fue identificada por familiares y compañeros de trabajo como Pedro Luis, de 26 años, quien se encontraba atendiendo el negocio ubicado sobre el bulevar José Ortiz de Domínguez, entre las calles Libre y Sinaloa, cuando fue atacado a tiros.

También, un ataque a balazos en una carreta de esquites sobre el bulevar Agricultores, en Culiacán, dejó como saldo a un hombre muerto y una mujer, la dependiente del puesto, inicialmente herida de gravedad. Los hechos ocurrieron en el cruce con la calle Alsine, aproximadamente a las 18:15 horas de este 17 de noviembre, a la altura de la colonia Vista Hermosa. La mujer encargada del puesto fue identificada como Sara, de 52 años de edad, que fue llevada por una ambulancia de Cruz Roja Mexicana en condición grave, donde falleció posteriormente.

Además, una madre y su hija fueron asesinadas en una vivienda del fraccionamiento Santa Teresa, en Mazatlán; Hitamar de 43 años y su hija Rosmery, de 18, se encontraban al interior de su domicilio cuando fueron privadas de la vida. El crimen se registró frente a la Secundaria Estatal Nueva Creación, institución que tuvo que suspender sus labores para evacuar a los alumnos.

También, el estallido de un artefacto explosivo en un lote de autos dejó como saldo un adulto mayor sin vida y dos personas lesionadas sobre la avenida Gabriel Leyva, en Mazatlán. El hecho se registró a las 20:45 horas, sobre la avenida Gabriel Leyva a la altura del fraccionamiento Del Bosque, donde de acuerdo a los primeros reportes, se registró el estallido de un artefacto explosivo en un lote de autos. Tras la explosión, un adulto mayor que se desempeñaba como velador e identificado como Víctor Manuel, de 83 años, perdió la vida.

Más tarde, un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego y perdió la vida en la colonia Francisco I. Madero, en Mazatlán. El hecho se registró a las 20:45 horas, en la esquina de las calles Plan de Guadalupe y Manuel Laveaga de la mencionada colonia. De acuerdo a testigos, hombres armados dispararon contra la víctima en repetidas ocasiones hasta verlo caer, para de inmediato abordar el vehículo en que se desplazaban y darse a la fuga.

Y por último, un hombre murió luego de ser agredido con disparos de arma de fuego al interior de una vivienda en el Fraccionamiento Las Mañanitas, en Mazatlán. El hecho se registró a las 22:30 horas del martes, en una vivienda ubicada sobre la Calle El Andariego, entre las calles Luna de Octubre y Tres Regalos del mencionado sector.

Los feminicidios y asesinatos de mujeres suman trece casos en noviembre para un promedio de 0.76 mujeres asesinadas por día.