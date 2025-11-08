Informe diario: matan a 2 hermanos con explosivos en Villa Juárez; 9 homicidios, 2 osamentas y 19 vehículos robados el viernes

Este viernes 7 de noviembre se registraron nueve homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en un taller en el fraccionamiento San Fermín; otra persona fue hallada ultimada en el Centro; una persona fue asesinada en la colonia Infonavit Cañadas; otro hombre asesinado en un domicilio de Las Coloradas y que contaba con ficha de búsqueda desde junio pasado; y dos personas más fueron asesinadas a un costado de unas canchas en la colonia Infonavit Cañadas.
En Sinaloa de Leyva, una persona falleció tras hechos violentos ocurridos en la comunidad del Pozo.
En Villa Juárez, Navolato, dos hermanos fueron asesinados tras un ataque con explosivos en un taller; sin embargo, la Fiscalía no los incluyó en su conteo de homicidios del día.
También se localizaron restos óseos en un predio situado entre el camino al dique La Primavera y el camino a la Cohetera, en Culiacán y otros restos óseos en un terreno ubicado al poniente del Campestre Huertos del Pedregal, en Culiacán, el lugar donde fue raptado “El Mayo” Zambada y asesinado Héctor Melesio Cuén.
Con estos datos, noviembre se proyecta con 154 homicidios.
Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 19 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 296 asesinatos y 2 mil 207 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 7 de noviembre de 2025 es de:
◉ 2,296 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,207 personas privadas de la libertad (5.2 diarios)
◉ 8,154 vehículos robados (19.2 diarios)
◉ 1,871 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 158 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 36 homicidios para un promedio de 5.1 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 5 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 207 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 762 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en noviembre se han registrado 106 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 15.1 diarios.