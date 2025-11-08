Informe diario: matan a 2 hermanos con explosivos en Villa Juárez; 9 homicidios, 2 osamentas y 19 vehículos robados el viernes

Este viernes 7 de noviembre se registraron nueve homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en un taller en el fraccionamiento San Fermín; otra persona fue hallada ultimada en el Centro; una persona fue asesinada en la colonia Infonavit Cañadas; otro hombre asesinado en un domicilio de Las Coloradas y que contaba con ficha de búsqueda desde junio pasado; y dos personas más fueron asesinadas a un costado de unas canchas en la colonia Infonavit Cañadas.

En Sinaloa de Leyva, una persona falleció tras hechos violentos ocurridos en la comunidad del Pozo.

En Villa Juárez, Navolato, dos hermanos fueron asesinados tras un ataque con explosivos en un taller; sin embargo, la Fiscalía no los incluyó en su conteo de homicidios del día.

También se localizaron restos óseos en un predio situado entre el camino al dique La Primavera y el camino a la Cohetera, en Culiacán y otros restos óseos en un terreno ubicado al poniente del Campestre Huertos del Pedregal, en Culiacán, el lugar donde fue raptado “El Mayo” Zambada y asesinado Héctor Melesio Cuén.

Con estos datos, noviembre se proyecta con 154 homicidios.